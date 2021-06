Un escroc illettré ferme un triste blog fasciste 29 jours après l’avoir lancé ⋆ .

Je suis blogueuse à temps plein depuis environ treize ans. J’aime le style de vie des blogs. J’adore travailler à domicile, j’aime porter des pantalons de survêtement tous les jours et le « grind » quotidien des blogs me convient. Donald Trump ne pouvait cependant pas pirater la vie des blogueurs. Sad Illiterate Bigly a lancé son propre blog début mai, intitulé From the Desk of Donald J. Trump. Il a essayé de bloguer dans des articles de style tweet, avec peu de contexte et de multiples délires. Alors que la brièveté est toujours la bienvenue sur les blogs, la plate-forme de blogs n’était pas vraiment propice aux explosions de rage fasciste et brûlante de Trump. Personne n’a lu ça. Et donc, 29 jours après avoir commencé son blog triste, il a quitté cette garce.

Le blog de l’ancien président Donald Trump, célébré par les conseillers comme un “phare de liberté” qui le garderait pertinent dans un monde en ligne qu’il dominait autrefois, est mort. Il avait 29 jours. Bouleversé par les informations du Washington Post et d’autres médias soulignant son maigre lectorat et craignant que cela ne porte atteinte à une plate-forme de médias sociaux qu’il souhaite lancer plus tard cette année, Trump a ordonné mardi à son équipe de mettre le blog hors de sa misère, ont déclaré des conseillers. Le dernier jour, le site n’a reçu que 1 500 partages ou commentaires sur Facebook et Twitter – une baisse stupéfiante pour quelqu’un dont chaque tweet a déjà suscité des centaines de milliers de réactions. Trump veut toujours lancer une autre plate-forme – un calendrier pas encore déterminé – et n’a pas aimé que cette première tentative soit considérée comme un perdant, selon un conseiller de Trump qui a parlé sous couvert d’anonymat pour parler franchement des plans de l’ancien président. . Le porte-parole de Trump, Jason Miller, a déclaré que le blog « From the Desk of Donald J. Trump » « n’était qu’un auxiliaire des efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons ». CNBC a d’abord signalé la disparition du blog. Lancé le mois dernier avec un grand dévoilement rempli d’une bande-annonce de style film d’action qui proclamait: «À une époque de silence et de mensonges, un phare de liberté se pose», le blog n’a jamais obtenu plus qu’une parcelle de l’attention que Trump avait tenue avant qu’il a été banni de tous les principaux sites de médias sociaux à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Une analyse Post des données en ligne à la fin du mois dernier a révélé que le site attirait moins de visiteurs que le service d’adoption d’animaux Petfinder et le site de recettes Delish. Les perspectives du blog ne s’étaient pas améliorées depuis, même si Trump avait commencé à écrire davantage dessus, selon une nouvelle analyse des données en ligne.

Je veux dire, c’est un peu injuste de comparer le Bigly Blog à Delish ou Petfinder ? Ce sont des sites majeurs qui offrent de vrais services aux gens ordinaires. Le Bigly Blog n’était que les marmonnements tristes et délirants d’un fou illettré ? Certes, cela décrit la moitié de Facebook, mais je pense que le blog de Trump a été entravé par le fait que peu de personnes le cherchaient par elles-mêmes sans être invitées par un tweet ou un lien Facebook. Je serais prêt à parier que la plupart de ses adeptes de MAGA ne savaient même pas qu’il avait un blog.

De plus, il y a eu hier soir de nombreuses rumeurs selon lesquelles Facebook et Instagram avaient rétabli les comptes de Trump sur ces plateformes, mais il s’avère que ce n’était qu’une rumeur étrange. C’est vrai que les derniers posts Facebook de Trump – du 6 janvier, jour de l’insurrection – sont encore visibles sur la plateforme. Mais Trump ne peut pas ajouter de nouveaux messages. Facebook et Instagram ont confirmé à TMZ que Trump est toujours banni de leurs plateformes.

