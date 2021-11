Nouvelles connexes

Qui n’a jamais vu un bel endroit et prononcé la phrase « Prenez une photo de moi et je la téléchargerai sur Instagram »? Rares sont les courageux qui n’osent pas s’immerger dans l’univers des réseaux sociaux pour montrer leur plus beau visage en cherchant des ‘likes’ et des réactions sur leur mur.

En voyant comment les réseaux sociaux, après la pandémie, font encore plus partie de nos vies, Eliana Ramos, une jeune fille qui s’était consacrée à la décoration d’événements pendant une décennie, pendant le confinement, a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait se réinventer dans un secteur qui était clairement très endommagé.

Les restrictions de capacité ont été l’une des principales raisons qui l’ont fait réfléchir à une autre option commerciale pour survivre. Au cours d’une de ces longues journées où nous applaudissions les toilettes, Eliana consulta son Instagram et vit une publication d’une entreprise à Miami, un ‘salle de selfie’. Un lieu de « photographie créative » qui disposait de différentes salles que le public pouvait payer pour prendre des photos. Il a dû l’apporter à Malaga. Et c’est ce qu’a fait Ramos, en le commençant à la fin de l’été.

Le magasin

L’endroit est situé dans Calle Maestra Miret, 7, au coeur de Torremolinos. Un centre où il y a plus d’une vingtaine d’espaces différents pour laissez libre cours à votre imagination avec votre appareil photo ou votre smartphone en main. Certains d’entre eux, un fond plein de glaces, une baignoire pleine de boules ou un autre fond composé de lignes de néons. Ils ont une grande variété pour que tous leurs visiteurs choisissent leur favori.

Cependant, il n’y a pas que des anonymes qui s’y rendent à la recherche de likes. Maintenant avec la montée des influenceurs et des tiktokers, nombreux sont ceux qui passent par là pour « créer du contenu original » dans leurs comptes. Ainsi, il est également utilisé par d’autres professionnels tels que des musiciens, pour enregistrer des clips vidéo, ou des mannequins, pour réaliser des livres ou des catalogues promotionnels de mode.

Événements (modifier)

Si vous êtes plutôt une séance photo de groupe, n’ayez crainte. « The Selfie Room » a la possibilité de célébrer les anniversaires, les communions et même les enterrements de vie de jeune fille dans vos installations.

De plus, lorsque des dates spéciales approchent, l’équipe en tient également compte. Les vendredi 19 et samedi 20 novembre, ils auront une entrée à moitié prix pour célébrer le Black Friday en avance.

Horaires et tarifs

Ils sont ouverts au public mardi, mercredi et jeudi de 16 à 21 heures et les vendredis et samedis de 12h à 20h Sur les taux: 1 heure coûte 14 euros et une heure et demie 18, mais ils ont des réductions pour les groupes.

Suivez les sujets qui vous intéressent