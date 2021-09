Un espace sur le thème de Donkey Kong arrive à Universal Studios Japan

La zone entourant Universal Studios Japan ne ressemble en rien à ça. Image : USJ/Nintendo

Super Nintendo World a ouvert ses portes pour la première fois à Universal Studios Japan à Osaka au début du mois de mars. La zone du parc à thème est déjà sur le point d’obtenir sa première extension. Ouvert en 2024, il a pour thème Donkey Kong et augmentera la taille de Super Nintendo World de 70%.

“Super Nintendo World crée un tout nouveau niveau de divertissement dans les parcs à thème et est rapidement devenu une expérience passionnante et incontournable pour nos invités”, a déclaré JL Bonnier, président et PDG d’Universal Studios Japan, dans un communiqué officiel. « Nous sommes ravis de continuer à travailler avec Nintendo alors que nous réalisons notre vision de donner vie à leurs personnages et à leurs histoires. Notre nouvelle zone sur le thème de Donkey Kong apportera encore plus d’excitation et de plaisir à l’expérience Super Nintendo World.

Selon le communiqué officiel, la nouvelle zone donnera vie aux jungles luxuriantes où vivent Donkey Kong et ses amis. Il comprendra des montagnes russes et des attractions interactives. Les visiteurs peuvent essayer des plats à thème et acheter des marchandises. Ci-dessus, l’interprétation d’un artiste de la nouvelle zone. Gardez à l’esprit que la zone entourant Universal Studios Japan n’est pas une jungle luxuriante, mais un étalement urbain.

Shigeru Miyamoto, créateur de Donkey Kong, s’associe à l’équipe d’Universal Studios pour concevoir la nouvelle zone. “Je suis très heureux de pouvoir faire du monde de Donkey Kong une réalité après le monde de Mario”, a déclaré Miyamoto. «Je suis impatient de créer une expérience passionnante à Donkey Kong avec l’incroyable équipe d’Universal. Cela prendra un certain temps jusqu’à ce qu’il soit terminé, mais ce sera un espace unique non seulement pour les personnes familiarisées avec les jeux Donkey Kong, mais pour tous les invités. »

L’ouverture de Super Nintendo World a été retardée en raison de Covid-19. Osaka a été soumise à des états d’urgence répétés tout au long de cette année. Cependant, avec la baisse des cas de Covid-19 et l’augmentation des vaccinations, le gouvernement japonais laissera expirer l’état d’urgence actuel ce jeudi.