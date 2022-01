un espace virtuel pour créer de réelles opportunités d’affaires

Vivez des expériences –mondaines ou incroyables, tout est possible– de manière virtuelle, mais en ressentant des stimuli bien réels. En août dernier, la pop star Ariana Grande a donné un concert en ligne via la célèbre plateforme numérique Fortnite. Personne n’est allé dans une salle de concert ou un stade de football, rien du tout. Tous les assistants virtuels ont apprécié le concert Visite de la faille Fortnite simplement en vous connectant à partir d’un appareil électronique.

Une nouvelle façon de proposer des concerts à l’heure où, en plus, il y a nouvelles vagues de Covid Dans le monde entier. D’une manière ou d’une autre, grâce à ces espaces, ni l’industrie ne ralentit ni les utilisateurs se retrouvent sans le concert de leurs artistes préférés, mais ils vivent une expérience absolument sûre car pas de vrai contact humain.

Eh bien, ce concert -comme des millions d’autres expériences dans divers secteurs, pas seulement dans le secteur des loisirs- a été possible grâce à l’existence -pas tangible, oui- de la Métavers. « L’origine des métavers est dans Snow Crash, un livre de Neal Stephenson (1992). C’est un monde virtuel auquel nous nous connecterons à l’aide d’une série d’appareils technologiques qui nous feront penser que nous sommes vraiment à l’intérieur grâce à des technologies immersives. Pouvons d’interagir avec tous les éléments présents au sein du métaverse, qu’il s’agisse de personnes, d’objets ou d’expériences », explique-t-il en détail José María López, analyste indépendant, à OKDIARY.

D’une certaine manière, se souvient López, la vie virtuelle qui a été vécue sur la plate-forme Seconde vie. « Les utilisateurs – qu’on appelait résidents – », explique-t-il, « avaient la possibilité d’interagir entre eux via un avatar, ils pouvaient établir des relations sociales, ainsi que participer à différentes activités –individuelles et en groupe– et créer et/ou commercialiser avec propriétés virtuelles Grâce à leur monnaie virtuelle qu’ils ont achetée avec des devises réelles ».

Un espace virtuel qui, en plus, était à l’époque ponctuée d’une polémique Parmi lesquels ressort, par exemple, le soupçon que dans ce monde virtuel -sans contrôles ni législation- des attentats terroristes liés à la Daech, selon les services de renseignement américains.

Laissant de côté le crime ou le terrorisme de ces espaces virtuels qui travaillent avec ce nouveau monde, le métaverse l’a remis au premier plan Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, puisqu’il a carrément misé sur les opportunités d’affaires de cet espace. A tel point que l’entreprise -propriétaire de Facebook ou d’Instagram- a été rebaptisée simplement Objectif et a procédé à une réorganisation majeure de ses services.

Cependant, malgré les efforts que nous faisons pour comprendre ce monde, nous devons garder à l’esprit que le métaverse ne cherche pas à être un monde fantastique, mais une sorte de réalité alternative dans laquelle les humains font les mêmes choses que nous faisons aujourd’hui en dehors de la maison, mais sans quitter la pièce.

Pour le moment, il est difficile de dire avec quel type d’appareils nous accéderons à ce monde du métaverse, puisqu’il pourrait s’agir de lunettes, peut-être, mais ce que l’on sait c’est que l’avenir passe par le fait que notre avatar fera et fera être exactement ce que nous faisons et sommes dans le monde réel. Tout cela conduira à transformer le monde tel que nous le connaissons, non seulement d’un point de vue social, mais aussi économique.

Affiner le monde physique et virtuel

Second Life – né au début des années 2000 – était le premier métavers, mais il n’a pas réussi. Selon López, « il est mort avant tout parce que les technologies n’étaient pas matures, l’accès à Internet n’était pas aussi rapide qu’aujourd’hui et, de plus, la montée des médias sociaux n’avait pas été vécue comme un espace de relations et d’interactions entre les personnes. En d’autres termes, il n’y avait pas tant de volonté – ou de connaissance – de se représenter dans un monde numérique et d’étendre notre monde connu ».

À tout ce phénomène, qui a également été entraîné par les restrictions de la pandémie, il faut ajouter une incitation de plus pour annoncer le succès futur : les opportunités d’affaires trouvées dans ce monde numérique et la montée des cryptoéconomie.

« Il y a beaucoup de possibilités d’affaires et ZuckerbergGrâce à Metaverso, vous pourrez à nouveau avoir de nombreuses personnes dans votre espace où diverses technologies sont combinées, telles que la réalité augmentée et virtuelle, et avoir – encore une fois – un grand contrôle, notamment basé sur les données. Encore une fois, comme cela s’est produit avec Facebook, l’homme d’affaires veut qu’il y ait des avatars qui interagissent les uns avec les autres et à travers éléments virtuels chaque jour plus proche de la réalité », explique López.

Développer les opportunités commerciales et améliorer l’expérience client

Enfin, souligne l’analyste indépendant, outre les relations interpersonnelles, les entreprises misent clairement sur les technologies immersives, puisque vivant un moment de peu de contacts physiques en raison de la pandémie, le monde virtuel leur permet de développer leur activité et, en plus, améliorer l’expérience client.

Concernant ce dernier aspect, López souligne que, par exemple, le monde de la vente au détail de textiles aura un grand allié dans le métavers. « Grâce à un avatar qui a les mesures exactes de votre corps, vous pouvez essayer des vêtements sans avoir à vous rendre en magasin et toujours trouver la bonne taille, que ce soit à 4 heures du matin ou à midi », conclut-il.