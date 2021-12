Un Espanyol à deux visages : Catastrophe à domicile

L’Espanyol a signé, avec la défaite de cette journée contre le Rayo Vallecano (1-0), son cinquième revers à l’extérieur cette saison, un chiffre qui le place parmi les trois pires visiteurs de LaLiga Santander.

L’équipe bleu et blanc a ajouté trois points au stade RCDE avec cinq défaites et trois nuls. Il n’a jamais gagné à l’extérieur. Seuls Levante, avec deux, et Getafe, avec trois – précisément le dernier classé en Liga – présentent des chiffres similaires.

Le contraste des performances des perruches au pays et à l’étranger est frappant. En tant qu’hôte, l’Espanyol compte 17 points : c’est le cinquième meilleur stade de la compétition derrière le Rayo Vallecano (22) et Séville (19), et est à égalité avec le Real Madrid et Barcelone.

C’est-à-dire que dans un classement hypothétique n’agissant que comme local, il bénéficierait des positions européennes dans le tableau. Au contraire, si l’on ne prenait en compte que les résultats en tant que visiteur, les Catalans seraient dans la zone de relégation.

Loin du stade RCDE, l’Espanyol perd nombre de ses caractéristiques. La sécurité défensive est l’une des plus claires : à domicile, il n’a encaissé que quatre buts, étant le troisième meilleur derrière de la Liga. Dehors, il en a reçu onze.

Sur le plan offensif, on retrouve également des lacunes similaires : dix en faveur à domicile et demi, cinq, en tant que visiteur. Le devant Raul de Tomás, une référence de Kakhol lavan, a inscrit six de ses sept buts à domicile et un seul à l’extérieur (Elche, 2-2).

Le vestiaire sait que l’amélioration du niveau à l’extérieur du stade RCDE est une affaire en suspens. Le gardien de but Diego López Il était convaincu, après avoir perdu à Vallecas, qu’une joie viendrait bientôt : « Nous le ferons. Contre le Rayo, nous l’avons eu serré. »

Avant de clôturer 2021, l’Espanyol visite le Celta et Valence. Les Galiciens sont le deuxième pire hôte de la Liga avec cinq points, tandis que l’équipe du Che a des chiffres solides à domicile avec treize points et une seule défaite à domicile.