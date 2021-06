Un espoir grandissant au Pendjab : le parcours d’un toxicomane

in

Bharpur Singh commence ses matinées en effectuant des inspections pour une initiative de gestion des déchets dont il fait partie.

Il mène enfin une vie digne de son nom. Bharpur Singh est un homme occupé. À 40 ans, il commence ses matinées par des inspections pour une initiative de gestion des déchets dont il fait partie. Fatigué de la journée de travail, quand il rentre à la maison, il sait qu’il a un délicieux repas fait maison et beaucoup de conversations et de rires à attendre. Ses parents, ses deux enfants et sa femme attendent avec impatience son retour à la maison.

Rien d’exceptionnel là-dedans me direz-vous. Rien à part le fait que tout cela était un rêve impensable pour lui il y a quelques années.

Le même dépotoir où il fait fièrement ses inspections est l’endroit où il serait blotti avec ses amis, en train de se droguer. Il a commencé à l’âge de 17 ans. Bharpur Singh est de retour du gouffre et le voyage n’a pas été facile.

« J’étais accro à la drogue très jeune. J’ai essayé toutes les drogues possibles – drogues synthétiques, Phetanyl, smack, Charas, Ganja, etc. », partage-t-il. Il faisait partie d’un groupe de 12-13 amis qui se droguaient ensemble. Au fil des ans, il les a tous vus mourir, un par un. Et même s’il était sûr que le même sort le suivrait, il ne pouvait s’en empêcher. Mais l’habitude était trop profonde et il a mené une bataille perdue d’avance pendant sept ans. « J’étais certain que je ne survivrais pas », dit-il.

Alors, qu’est-ce qui l’a finalement aidé à faire le revirement? Deux petits yeux pétillants. Quand sa fille est née et qu’il l’a tenue, quelque chose en lui a bougé. « Je voulais vivre avec ma famille », dit-il. Mais ce jour-là où il a dépensé le shagan’ (argent reçu en cadeau à sa naissance) en drogue, il savait qu’il devait agir sur-le-champ. Il s’est juré d’arrêter la drogue et il l’a fait.

Il s’inscrit à un cycle supérieur en travail social à l’IGNOU. Parallèlement, il a commencé à faire des recherches sur les régimes publics de sécurité sociale et a aidé plus de 4 500 villageois (orphelins, veuves, personnes âgées, etc.) à bénéficier de ces régimes.

Bientôt, il a appris que la fondation RoundGlass entreprenait un programme de gestion des déchets dans la campagne du Pendjab et avait l’intention de nettoyer toutes les décharges du village et il s’est dit que c’était un signe de Dieu et qu’il devait faire partie de cette initiative.

Bien sûr, le passé ne l’a pas complètement quitté mais il est mieux préparé à le gérer. « Même aujourd’hui, je vois la peur et le doute dans les yeux de ma femme chaque matin, mais mon travail acharné et mes efforts sont ma réponse à ses doutes insidieux. Je ne pourrai plus jamais songer à trahir sa confiance », dit-il.

Aujourd’hui, il fait partie intégrante de l’initiative de gestion des déchets chez RoundGlass. Il a contribué à la mise en place de 61 systèmes de gestion des déchets. Au cours des deux dernières années, Bharpur a travaillé avec la RoundGlass Foundation sur leurs initiatives d’usine pour le Pendjab et de gestion des déchets. Il est coordinateur de projet pour l’initiative de gestion des déchets et organise des expositions pour sensibiliser les villageois au tri des déchets et au compostage.

Bharpur est fier de son parcours de désintoxication et de la façon dont il a changé sa vie. « Je me présente comme un ancien toxicomane. Mes amis du village me demandent pourquoi je suis si ouvert sur mon passé. Je leur dis que je n’ai rien à avoir honte car j’ai racheté mon passé grâce au bon travail que je fais pour la RoundGlass Foundation.

Il mène également des discussions pour rechercher l’adhésion des panchayats des villages où RoundGlass envisage de lancer des systèmes de gestion des déchets et gère le lancement de tels projets. La RoundGlass Foundation a pour objectif de lancer plus de 150 systèmes de ce type d’ici la fin de cette année et de toucher à terme 12 700 villages à travers le Pendjab.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.