Un essai de 10 heures de Battlefield 2042 sera disponible pour les membres EA Play et Xbox Game Pass

Les membres EA Play, les abonnés Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate auront accès à un essai de 10 heures de Champ de bataille 2042 à partir du 12 novembre.

Parallèlement à cette nouvelle, une nouvelle vidéo détaillant l’outil de personnalisation de la plate-forme Portal du jeu a été publiée.

Aujourd’hui également, Dice a publié un article de blog qui fournit une explication détaillée des options de personnalisation et du contenu disponibles dans Battlefield Portal, ainsi qu’un aperçu de l’outil Battlefield Builder.

Battlefield Portal est une plate-forme communautaire qui permet aux joueurs de Battlefield 2042 de créer, partager et découvrir des batailles du passé, du présent et du futur de Battlefield.

Avec lui, vous pouvez mélanger des cartes et des éléments des jeux Battlefield précédents avec Battlefield 2042. En plus du contenu classique de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 1942, vous pouvez créer de nouvelles façons de jouer des batailles telles que la bataille de la Ardennes, El Alamein, le port d’Arica, Valparaiso, les canaux de Noshahr et la frontière caspienne.

À partir du lancement, les expériences par défaut seront en direct dans le jeu et vous permettront de revivre des cartes classiques, aux côtés de factions classiques, équipées des armes, des gadgets et des classes.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre. Ceux qui précommanderont les éditions Gold et Ultimate recevront un accès anticipé au jeu complet le 12 novembre.

Les membres EA Play Pro recevront également l’édition ultime du jeu et toutes les récompenses qui y sont associées, y compris un accès anticipé au jeu complet à partir du 12 novembre.