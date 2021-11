Un essai rapide pourrait activer la racine pivotante, mais l’UASF n’est pas hors de propos

Dans le cadre de Speedy Trial, les mineurs auraient trois mois pour signaler la prise en charge de Taproot après l’envoi de son code via Bitcoin Core, la version principale du logiciel de Bitcoin. Si 90% des blocs dans une période donnée ne prennent pas en charge Taproot, cela signifie que les mineurs ne prennent pas en charge la mise à niveau et l’activation échoue. Si le seuil est atteint, l’activation a lieu après une période de « blocage » de six mois. Pendant cette période, la mise à niveau est dans le sac, mais son activation réelle est retardée pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème.

