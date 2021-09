Un essaim d’abeilles tue plus de 60 manchots menacés en Afrique du Sud

in

Plus de 60 manchots africains en voie de disparition ont apparemment été tués par un essaim d’abeilles en Afrique du Sud vendredi, dans ce que les défenseurs des oiseaux ont décrit comme un événement inhabituel.

Les 63 oiseaux ont été retrouvés morts à l’intérieur de la colonie de manchots africains de Boulders à Simon’s Town, située près du Cap, selon un communiqué de presse des parcs nationaux sud-africains (SANParks). Les manchots sont morts entre jeudi après-midi et vendredi matin.

Une autopsie a révélé que tous les pingouins avaient plusieurs piqûres d’abeilles. Des enquêtes préliminaires suggèrent qu’ils sont morts après avoir été piqués par un essaim d’abeilles mellifères du Cap, a ajouté le communiqué.

LES ARBRES « QUATRE GARDIENS » DU PARC NATIONAL SEQUOIA PROTÉGÉS DU FEU

Des visiteurs observent des manchots africains à Boulders Penguin Colony, Simon’s Town, sud-ouest de l’Afrique du Sud, le 25 avril 2021. (Photo de Lyu Tianran/Xinhua via .) (Xinhua/Lyu Tianran via .)

Les abeilles mellifères meurent après avoir piqué et de nombreuses abeilles mortes ont été trouvées sur le site où les oiseaux étaient morts. Des échantillons de manchots étaient toujours testés pour d’autres “possibilités de toxicité et maladies” afin d’exclure d’autres causes potentielles, selon le communiqué.

“Habituellement, les pingouins et les abeilles coexistent”, a déclaré à la BBC le Dr Alison Kock, biologiste marine de SANParks.

“Les abeilles ne piquent que si elles sont provoquées – nous partons du principe qu’un nid ou une ruche dans la région a été dérangé et a provoqué la fuite d’une masse d’abeilles du nid, l’essaimage et est devenu agressif”, a-t-elle ajouté.

Les autopsies ont déterminé que les pingouins étaient piqués autour des yeux et sur leurs nageoires.

UN FLÉTAN MASSIF PESANT 287 LIVRES SE VEND PRÈS DE 1 400 $

Katta Ludynia, de la Fondation d’Afrique australe pour la conservation des oiseaux côtiers (SANCCOB), a déclaré que c’était parce que ces zones de l’oiseau ne sont pas couvertes de plumes.

Le manchot africain se reproduit sur 25 îles et quatre sites continentaux en Namibie et en Afrique du Sud. Il a connu un déclin démographique très rapide en raison des pénuries alimentaires, de la pêche commerciale et des fluctuations environnementales, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les responsables des parcs nationaux ont déclaré à la BBC qu’il s’agissait de la première attaque connue à Boulders Beach, qui attire des milliers de touristes chaque année.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kock a remercié les partenaires de conservation de SANParks, y compris SANCCOB et la ville du Cap, pour avoir aidé à enquêter sur « cet événement inhabituel ».