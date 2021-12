Un essaim d’ovnis potentiels repéré dans le ciel au-dessus de Chino Hills, en Californie

Lire du contenu vidéo

Nous pouvons avoir une autre observation d’OVNI sur nos mains – et celle-ci semble bien légitime, vu qu’il n’y a aucune explication à ce que sont toutes ces lumières dans le ciel.

Regardez cette vidéo sauvage obtenue par TMZ, qui semble montrer plusieurs orbes géants dans le ciel au-dessus de Chino Hills, en Californie – s’encerclant et se déplaçant selon des motifs étranges et excentriques … sans source de lumière venant d’en bas, par an témoin oculaire, en tout cas.

On nous dit que cela a été tourné il y a quelques jours, le 9 décembre, vers 21 heures. La femme qui l’a filmé nous dit que son petit-fils sortait les poubelles, quand il a levé les yeux et a vu cela … ce qui a incité le reste de la famille à sortir et à tout prendre.

Le témoin dit qu’elle pensait qu’il y avait eu une grande ouverture, mais ils n’ont pas pu retracer un tel événement à proximité … et comme ils le mentionnent à la caméra, il n’y a aucun faisceau venant d’en bas. On dirait que les lumières sont vraiment là-haut, générées par quelque chose dans les nuages.

Le plus fou, c’est qu’on nous dit qu’après environ 30 à 40 minutes… ces choses ont complètement disparu, sans laisser de trace.

Il ne semble pas y avoir d’explication que nous puissions trouver pour ce que nous voyons ici – c’est un mystère. Bien sûr, une réponse pourrait être… c’est un OVNI. Ou beaucoup d’entre eux, plutôt. On pourrait même les appeler un flotte – c’est ce qu’un pilote a récemment dit avoir vu alors qu’il volait lui-même au-dessus de la civilisation.

De telles observations deviennent de plus en plus fréquentes – ce qui est probablement la raison pour laquelle le Pentagone consacre un nouvelle aile à les étudier. La vérité est là-bas …