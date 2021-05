Un ETF à petite capitalisation avec un potentiel de gros gains sur le marché boursier américain ! Vérifier les détails

La performance d’iShares Russell 2000 ETF est directement proportionnelle à la performance de l’indice qu’il suit, à savoir Russell 2000.

Grâce au déploiement de la vaccination et à la baisse du nombre de cas de Covid-19, l’économie américaine se prépare rapidement pour faire face aux opportunités du monde post-pandémique. Et, avec le retournement de l’économie, les sociétés à petite capitalisation qui sont étroitement liées à l’économie américaine pourraient être mieux placées pour profiter de la hausse lorsque la situation s’améliorera. Si les défis économiques peuvent encore subsister, la demande refoulée et l’ouverture des secteurs devraient aider les entreprises à consolider leurs bénéfices.

Le potentiel des actions américaines à atteindre de nouveaux sommets reste un territoire inexploré et les investisseurs du monde entier se préparent à saisir les opportunités à venir.

Pour un investisseur boursier, le grand univers des petites entreprises a toujours été un terrain de chasse pour les multibaggers. Après tout, les petites capitalisations se transforment en moyennes capitalisations, se transforment ensuite en grandes capitalisations et génèrent ainsi une richesse énorme pour les actionnaires.

Ainsi, si vous, en tant qu’investisseur, souhaitez diversifier les actions américaines à petite capitalisation, l’indice de référence est le Russell 2000, composé de 2 000 sociétés à petite capitalisation. Mais, si l’identification de la bonne action à petite capitalisation est une préoccupation, que diriez-vous de posséder l’ensemble des actions Russell 2000.

Obtenir une exposition à un lot entier d’actions Russell 2000 est possible grâce au fonds négocié en bourse (ETF) – iShares Russell 2000 ETF. Le ticker iShares Russell 2000 ETF est IWM et le prix (NAV) est actuellement d’environ 223 $.

L’ETF est une sorte de variante d’un fonds commun de placement qui suit un indice spécifique. Les parts d’un FNB peuvent être achetées ou vendues uniquement sur une bourse à tout moment pendant les heures de négociation. Les ETF sont des investissements à faible coût et permettent de s’exposer à plusieurs actions du même indice en même temps. Ils se présentent sous diverses formes et suivent généralement différents indices et secteurs. Semblables aux actions, elles ont même leur symbole Ticker spécifique.

Qu’est-ce que le FNB iShares Russell 2000

L’ETF iShares Russell 2000 (IWM) suit le même ensemble d’actions dans une proportion et une pondération similaires à celles de l’indice Russell 2000. La fortune ou la performance d’iShares Russell 2000 ETF est donc directement proportionnelle à la performance de l’indice qu’il suit, qui est Russell 2000. En investissant dans iShares Russell 2000 ETF (IWM), vous avez accès à 2000 petites capitalisations domestiques actions dans un seul fonds.

Performance

Même si les performances passées ne garantissent pas que le fonds continuera à fonctionner de manière similaire, l’ETF iShares Russell 2000 a été en mesure de générer des rendements décents sur différentes durées.

Des plus bas de 101,40 observés en mars 2020, l’ETF iShares Russell 2000 a atteint un niveau de 223,35, comme le 26 mai 2021. Au cours des 12 derniers mois, l’indice Russell 2000 est en hausse d’environ 56% par rapport à 38% générés par l’indice S&P 500 au cours de la même période.

Fait intéressant, le rendement annuel de Russell 2000, l’indice contre lequel l’ETF est comparé, est d’environ 14 pour cent contre 11,71 pour cent de S&P 500, le principal indice américain représentant une économie plus large.

Au 31 mars 2021

Niveau technique

Techniquement, l’ETF iShares Russell 2000 (IWM) semble être intéressant. Probablement à sa troisième ou quatrième tentative, l’ETF à petite capitalisation Russell 2000 (IWM) a réussi à franchir la résistance de la moyenne mobile à 50 jours (DMA) qui était estimée à environ 222,14 $. Pendant une grande partie des 12 derniers mois, la NAV est restée au-dessus de la DMA 50, reflétant la hausse de son prix. Au 28 mai, le prix atteignait 225,68 $.

Source: Yahoo Finance

Les risques

Les actions à petite capitalisation sont de nature plus volatile et les cours des actions peuvent montrer des mouvements brusques, en particulier à court terme. Comparées aux sociétés à moyenne ou grande capitalisation, elles sont relativement moins étudiées, moins liquides et éloignées du radar d’investissement des grandes institutions et investisseurs mondiaux. Le rapport risque-rendement est donc élevé, et les détenir individuellement ou via un ETF devrait se faire sur un horizon temporel plus long.

Caractéristiques

La date de création du fonds iShares Russell 2000 ETF (IWM) est le 22 mai 2000 et le fonds est coté à la bourse NYSE Arca. L’indice de référence de l’ETF est l’indice Russell 2000 et l’actif sous gestion total d’iShares Russell 2000 ETF (IWM) est proche de 66 milliards de dollars.

Principaux titres et secteurs d’ETF

Acheter dans iShares Russell 2000 ETF (IWM) signifie que vous allouez votre capital aux différents secteurs de l’économie américaine. Les 5 principaux secteurs de cet ETF comprennent les soins de santé, l’industrie, la finance, la consommation discrétionnaire et la technologie. Certaines des principales sociétés dans lesquelles vos fonds seront alloués via iShares Russell 2000 ETF (IWM) incluent Plug Power, Gamestop, Penn National Gaming, Caesars Entertainment, Deckers Outdoor, Builders Firstsource, Novavax, Sunrun, Darling Ingredients, Mirati Therapeutics et Ultragenyx Pharma entre autres.

Investir du temps

À long terme, le niveau de diversification du portefeuille est un critère important pour déterminer les rendements ajustés au risque d’un investisseur. Et, pas seulement à travers les classes d’actifs, il est essentiel de diversifier également à travers les zones géographiques. Voici pourquoi vous devez allouer votre argent aux actions internationales. Bien que les actions FAANG de première ligne puissent continuer à constituer le cœur de votre portefeuille étranger, l’exposition aux actions à petite capitalisation via l’ETF iShares Russell 2000 (IWM) peut vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.

