Un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme est-il un « flic » ?

Les ETF Bitcoin provoquent beaucoup de fureur et d’excitation dans le secteur de la cryptographie. Avec l’approbation par la SEC d’un ETF Bitcoin Futures, les analystes se démènent pour comprendre comment cette décision affectera la pièce du roi de ralliement.

Au cours d’un épisode de Bitcoin Fundamentals par The Investor’s Podcast Network, l’influenceur crypto Preston Pysh a parlé à Parker Lewis, directeur de Unchained Capital, des ETF Bitcoin et de leur potentiel à transformer l’économie de la crypto.

Lewis a estimé qu’en raison des puissantes institutions du secteur de la cryptographie, un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme pourrait être le « meilleur échappatoire » de la SEC, au lieu d’un ETF Bitcoin physiquement réglé.

Cependant, l’exécutif n’était pas satisfait des ETF Bitcoin dans leur ensemble. Il a dit,

« Un ETF traite effectivement un actif monétaire comme Bitcoin comme s’il s’agissait d’un actif financier. Et qu’avez-vous fait en conséquence si vous l’achetez via un ETF ? Vous avez pris un risque de contrepartie inutile et vous avez essentiellement opté pour une manière inférieure de posséder Bitcoin alors que vous auriez pu le posséder de manière supérieure.