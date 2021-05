Un étrange plasma aurait provoqué l’univers entier

24/05/2021 à 12:26 CEST

Des recherches récentes menées à l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague ont mis en lumière les premiers instants de l’univers, en utilisant le Grand collisionneur de hadrons du CERN pour étudier un mystérieux plasma qui, selon les scientifiques, était la seule question qui existait avant le Big Bang.

le plasma quark-gluon (QGP, selon l’acronyme en anglais) a présenté une forme liquide fluide dans les instants initiaux de l’univers, mais elle se distingue des autres matériaux en constante évolution de forme au fil du temps.

Ce plasma était présent dans les 0,000001 premières secondes du Big Bang, puis a disparu en raison de l’expansion générée par l’explosion d’origine qui a donné naissance à l’univers.

Selon un communiqué de presse, le QGP c’était la seule matière existant pendant la première microseconde du Big Bang: plus tard, il mutait et se séparait jusqu’à produire un proton, qui fait partie des noyaux atomiques.

Ces noyaux sont les éléments constitutifs de tout ce qui se trouve dans le cosmos: la Terre, nous-mêmes et tous les objets qui composent l’univers.

Quelles étaient les caractéristiques du plasma quark-gluon pendant ces instants initiaux du cosmos? Selon les scientifiques responsables de la nouvelle étude, qui a été publiée dans la revue Physics Letters B, le plasma comprenait à l’origine des quarks et des gluons, qui sont deux composants de base de la matière.

A cette époque, l’univers était encore une sorte de «soupe quantique» à l’état plasma: c’est ce qu’on appelle «l’époque des quarks».

Ce type de composition est possible lorsque la température ou la densité sont très élevées, comme cela s’est produit lors de la premiers instants du cosmos.

Les noyaux de base de la matière et de la vie

Par la suite, le plasma quark-gluon s’est séparé en raison de l’expansion à chaud de l’univers, et par conséquent les morceaux de quark sont devenus des soi-disant hadrons.

Précisément, la combinaison d’un hadron avec trois quarks génère un proton, une particule subatomique qui, à son tour, est un élément vital dans noyaux atomiques.

À ce moment-là, toutes les structures que nous pouvons voir et reconnaître auraient vu le jour, puisque les noyaux atomiques sont les éléments de base qui composent toute matière: galaxies, étoiles, comètes, astéroïdes, planètes et, bien sûr, notre propre corps et celui de tous les êtres vivants qui habitent la Terre.

Les expériences au CERN sur le plasma quark-gluon remontent aux années 80, lorsque des tentatives avaient déjà été faites pour le recréer.

Désormais, en utilisant le Grand collisionneur de hadrons, les spécialistes ont pu apprécier son évolution, de son état initial à la formation des noyaux des atomes et des composants de base de la vie.

Plus proche de la vérité

Les experts ont constaté que même si ce plasma était auparavant considéré comme une forme de gaz, les nouvelles données confirment qu’il était fluide et avait une texture lisse, presque comme de l’eau.

Au-delà de cela, les nouvelles découvertes ont encore plus surpris les scientifiques: c’est que, comme indiqué précédemment, le plasma quark-gluon peut changer de forme avec le temps, quelque chose de très différent de ce qui était initialement attendu par les spécialistes.

Selon les chercheurs, de nouvelles connaissances sur le comportement en constante évolution du plasma quark-gluon pourraient conduire à de nouvelles pistes d’étude autour du aspects encore inconnus de Big Bang et, finalement, nous aident à comprendre un peu plus le mystère profond lié à l’origine de l’univers et de la vie.

