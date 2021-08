Un étranger accueillera une clinique de vaccination pop-up Covid 19 au concert de Nashville

ÉTRANGER chanteur Kelly Hansen est présenté dans une nouvelle vidéo dans le cadre de la Conseil publicitaireprogramme d’éducation sur les vaccins, “C’est à vous”, dans lequel il discute de la pandémie avec le président du groupe de travail COVID de Nashville, Dr Alex Jahangir.

Dans le clip, Hansen, dont le groupe doit se produire au Ryman Auditorium de Nashville mercredi soir, a déclaré: “Je pense qu’il y a beaucoup de préoccupations non résolues de la part d’une grande partie du public concernant les vaccinations. Je comprends et je crois que c’est le choix de chacun de se faire vacciner ou non ou pas, mais je pense que si vous êtes au courant et que vous croyez et êtes d’accord avec les informations que vous entendez aujourd’hui, vous voudriez être vacciné.

Il ajoute plus tard: “Nous aimons nos fans. Nous voulons que tout le monde soit en sécurité. Nous essayons de suivre de près tous les protocoles de tous nos spectacles.

“Nous voulons que les gens sachent s’ils veulent se faire vacciner, ils peuvent se faire vacciner lors de notre émission de Nashville. C’est un choix pour eux, et cela dépend entièrement d’eux.”

Dans une déclaration séparée, ÉTRANGER mentionné: “ÉTRANGER est fier de faire partie de la Conseil publicitaire et l’initiative d’éducation aux vaccins de COVID Collaborative, ‘C’est à vous’. En tant que groupe, nous voulons continuer à apporter notre musique en direct à tous nos amis et fans à travers le pays, mais nous voulons le faire en toute sécurité. Nous nous soucions vraiment de notre public, et tout le monde devrait faire tout son possible pour obtenir les bonnes informations sur tous les vaccins COVID-19 disponibles. Restons tous en bonne santé ! J’espère vous voir basculer sur la route!”

Le vendredi (13 août), Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Un certain nombre de sites à travers le pays ont déjà mis en place des politiques exigeant une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour assister aux spectacles.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.

Selon Healthline, les données suggèrent jusqu’à présent des taux d’efficacité contre la variante delta de plus de 67% pour le Johnson & Johnson vaccin, 72 à 95 pour cent pour le Moderna vaccin, et 64 à 96 pour cent pour le Pfizer-BioNTech vaccin.

Même si les vaccins offrent différentes gammes de protection, les experts disent qu’il est crucial de se faire vacciner complètement.

Dr Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré plus tôt dans le mois que bien que les personnes vaccinées puissent être porteuses et propager le virus dans ce que l’on appelle des “infections révolutionnaires”, les personnes à l’origine de la flambée actuelle n’étaient pas vaccinées.

À mesure que le virus se propage, il peut muter et créer des variantes plus dangereuses. Par conséquent, “il pourrait y avoir une variante qui persiste et qui peut écarter le delta”, Fauci mentionné.



Ce soir, nous sommes au Ryman où la Tennesse Health Authority a mis en place une clinique de vaccination pop-up. Regardez cette vidéo et préparons-nous à rocker !https://t.co/ZqdQOiff3h – Étranger (@ForeignerMusic) 18 août 2021

