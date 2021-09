Après avoir joué ensemble pendant plus de quatre décennies, ÉTRANGER célébrera le 40e anniversaire de la sortie de “En attente d’une fille comme vous” avec une inclusion notable en tant que chanson vedette dans un tout nouvel épisode de ABC-TV‘s “Les Goldberg” le mercredi 29 septembre à 20h

Dit ÉTRANGER membre fondateur, auteur-compositeur et guitariste principal Mick Jones: “‘En attente d’une fille comme vous’ a toujours été une chanson spéciale pour moi car elle commémore la naissance de mon fils Christophe (qui je pensais être une fille !). Je suis tellement content que « Les Goldberg » L’équipe de production a choisi de présenter la chanson à son formidable public.”

“Les Goldberg”, une sitcom mettant en vedette une famille de banlieue vivant dans les années 1980, présente une chanson à succès des années 1980 dans chaque épisode. L’inclusion de “En attente d’une fille comme vous” s’aligne parfaitement avec le 40e anniversaire de la sortie le 1er octobre.

Dans ce tout nouvel épisode de “Les Goldberg”, Adam est prêt à laisser derrière lui les difficultés de ses années de lycée. Pourtant, il est bouleversé de découvrir qu’il est sur liste d’attente à NYU alors que sa petite amie Bréa a été accepté, avec sa mère Beverly. Elle surprend tout le monde en admettant avoir postulé dans la même école. Adam courtise le doyen des admissions de la NYU, espérant qu’elle changera d’avis sur son report, en lui faisant écouter sa version de “En attente d’une fille comme vous”.

Le 1er octobre 1981, “En attente d’une fille comme vous” est sorti en tant que deuxième single de l’album “4” (1981) et a été co-écrit par Jones et Lou Gramm. Il est devenu l’une des chansons les plus réussies du groupe dans le monde, culminant au n ° 2 du Billboard Hot 100 et au n ° 1 sur Panneau d’affichagele tableau des pistes de rock.

“En attente d’une fille comme vous” a obtenu une distinction graphique en passant ses 10 semaines record à la deuxième place du classement Billboard Hot 100 sans jamais atteindre le sommet. Il a fait ses débuts dans le classement Hot 100 du 10 octobre 1981.

Crédit photo: Krishta Abruzzini

