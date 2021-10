Un étranger dans une course d’attaquants meurtriers sait où ira Liverpool et Chelsea

Un nouveau candidat a rejoint la chasse à un hotshot allemand lié à Liverpool et Chelsea, bien qu’ils pensent que la course a peut-être déjà été gagnée, selon un rapport.

On pourrait penser que Liverpool et Chelsea n’ont pas besoin de puissance de feu supplémentaire compte tenu des résultats récents. Chelsea a frappé Norwich pour sept, tandis que les Reds ont mis cinq derniers rivaux amers Manchester United dimanche.

Néanmoins, l’un des points forts des deux clubs ces dernières années a surtout été leur navigation experte sur le marché des transferts.

Peu de jeunes attaquants du football européen progressent aussi vite que Karim Adeyemi du RB Salzbourg.

Le joueur de 19 ans est déjà un international allemand à part entière après que ses exploits en Autriche se soient avérés trop difficiles à ignorer.

Adeyemi a marqué 14 buts en 18 matchs cette année, dont trois en trois en Ligue des champions. Il n’est donc pas surprenant de voir le jeune s’avancer lié à Liverpool tout le mois d’octobre.

Selon Souyrce ORF autrichien, Salzbourg voudra entre 30 et 40 millions d’euros pour Adeyemi. Cependant, ils sont ouverts à sa vente et seront probablement en mesure de générer la somme qu’ils souhaitent, étant donné qu’Adeyemi a une longue liste de prétendants.

Chelsea aurait récemment jeté son chapeau sur le ring. Mais selon Goal (citant le média italien Calciomercato), l’Inter Milan, champion de Serie A, est entré dans le cadre.

La sortie de Romelu Lukaku a été comblée par Edin Dzeko au San Siro. Mais à 35 ans, l’ex-attaquant de Man City n’est qu’une solution à court terme.

Adeyemi serait un superbe ajout à la configuration de Simone Inzaghi, mais selon le rapport, ils pensent que le Bayern Munich gagnera la course.

La centrale bavaroise est connue pour recruter les meilleurs et les plus brillants talents allemands. Selon le rapport, c’est le Bayern qui est dans la » position la plus forte » pour débarquer Adeyemi devant tous les autres prétendants.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« Le résultat est fou » – Klopp sur la démolition de Man Utd

Pendant ce temps, Jurgen Klopp a fait l’éloge de ses attaquants de Liverpool après la superbe victoire sur Manchester United à Old Trafford.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports (via BBC Sport), Klopp a déclaré : « Que puis-je dire ? Est-ce que je m’y attendais ? Non. Ce que nous avons fait dans le dernier tiers était insensé. Presser haut, gagner des ballons, marquer de merveilleux buts.

«Je leur ai dit à la mi-temps de mieux jouer. Nous avons incroyablement bien commencé et avons arrêté de jouer au football. Nous avons contrôlé le match après le cinquième, il ne s’agissait pas de marquer plus, juste d’essayer de sortir sans plus de blessures.

« Le résultat est fou, j’ai demandé s’il y en avait un comme ça dans l’histoire et s’il n’y en a pas, ça prendra du temps. Les joueurs ont mis un beau morceau dans le livre. C’est spécial mais on ne fête pas comme des fous, on a du respect pour les adversaires. Nous avons eu de la chance à certains moments, United n’est pas dans son meilleur moment.

Sur Salah, l’Allemand a ajouté : « Le cinquième but, Mo était là pour marquer les buts et il gère le tapage que tout le monde fait autour de lui. Il aime son football et que cela continue longtemps. je savais déjà [he wants to end his career here], je connais la situation.

NOTES DES JOUEURS: Salah règle le débat sur Ronaldo alors que la star de Man Utd obtient le pire score possible dans la destruction humiliante de Liverpool