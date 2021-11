ÉTRANGER a interprété sa chanson classique « Je veux savoir ce qu’est l’amour » pendant le Macy’s Thanksgiving Day Parade le jeudi 25 novembre à New York. Le groupe emblématique est apparu sur le char « Toy House of Marvelous Milestones », qui présentait toutes les réalisations et les objectifs les plus fiers de la vie à travers une maison de poupée plus grande que nature avec des poupées en papier.

Depuis ÉTRANGER a choisi de jouer l’un de ses propres airs au lieu d’une chanson de Noël pendant le défilé, de nombreux téléspectateurs se sont apparemment tournés vers les médias sociaux pour commenter à quel point ils pensaient que le mouvement était bizarre, avec une personne écrivant: « Je ne sais pas ce qui était plus étrange, ÉTRANGERla performance ou le Le défilé de Macy Promo NFT. » « Quelqu’un d’autre a sonné: « On n’a pas l’impression que les vacances ont commencé avant ÉTRANGER apparaît dans le Le défilé de Thanksgiving de Macy… dans [a] maison de poupée. » Une autre personne a plaisanté : « Profitez sincèrement de la tradition séculaire des performances de synchronisation labiale dans le Macy’s Thanksgiving Day Parade. je veux ABSOLUMENT voir ÉTRANGER ‘chanter’ un extrait de ‘Je veux savoir ce qu’est l’amour’ à 10 heures. »

ÉTRANGER est un groupe de rock américano-britannique formé en 1976. L’un des groupes de rock classiques des années 1970 et 1980, ÉTRANGER a marqué 10 albums multiplatine et 16 hits du Top 30 sur plus de quatre décennies. Les hymnes du groupe, alimentés par la guitare, incluent « Héros du Juke Box », « Froid comme la glace », « Au sang chaud », « On se sent comme la première fois » et des ballades monstres comme « En attente d’une fille comme vous » et le hit n°1 mondial, le sus-mentionné « Je veux savoir ce qu’est l’amour ». Fondé en 1976, la formation du groupe a changé au fil des ans avec son maestro visionnaire et Songwriters Hall Of Famer Mick Jones étant le seul membre d’origine. Chanteur Kelly Hansen réinterprète maintenant les succès qui figuraient autrefois Lou Grammla voix de. Avec DOKKEN bassiste Jeff Pilson, Michael Bluestein aux claviers, guitariste Bruce Watson, Chris Frazier à la batterie et au guitariste Luis Carlos Maldonado, ÉTRANGERLa popularité durable de continue d’attirer une nouvelle génération de fans.



3 jours loin ! Quels sont vos projets pour le jour de Thanksgiving ? Nous allons nous frayer un chemin à travers Manhattan. Rejoignez-nous sur NBC à 10h27, heure de l’Est. Publié par Foreigner le lundi 22 novembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).