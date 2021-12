« Un être cher et maître de la vie ascensionné », Daniela Castro dit au revoir à son père

Qui était Javier Castro Muñoz ?

Javier Castro Muñoz, père du protagoniste du feuilleton Cadenas de Amargura, dans la vie, il s’est développé professionnellement en tant que chanteur, musicien et compositeur, il a également fait partie de la dynastie musicale qui s’est achevée avec Benoît, Gualberto, Arthur Oui Jorge castro, avec qui il fait plusieurs tournées et concerts.

Fils de Javier Pluvio Castro Oui Carmen MunozSon père était chargé de lui transmettre ainsi qu’à ses frères l’amour et le goût pour la musique. À l’âge de 9 ans, il forme avec ses frères Jorge et Arturo le Trio Los Panchitos, nommé pour sa capacité à chanter et à jouer de la guitare comme le célèbre Trio Los Panchos.

Daniela a toujours été très proche de son père, Don Javier. (Spécial)

Javier s’est laissé diriger par son frère Arturo (10 ans), alors qu’il jouait de la contrebasse et aimait être avec Jorge, 7 ans (batteur), dans divers forums. Il a participé, en chantant et en jouant, à des films de l’âge d’or du cinéma mexicain, en alternance avec des figures telles que Marga López, Fernando Fernandez, Barbe de mèche, Manolo Fabregas Oui Fredy Fernandez El Pichi.

Lorsque son cousin Gualberto Castro l’a rejoint dans les années 1960, ils ont changé leur nom en Les frères Castro. Javier s’est consacré au chant et a continué avec la contrebasse, bien qu’il l’ait plus tard changé pour la basse électrique. Touché à côté de Paul Anka Oui Judy Guirlande dans des endroits comme le Casino de Paris aux Dunes à Las Vegas, financé par Frédéric Apcar. Repose en paix!