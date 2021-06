«Un étudiant a battu un homme à mort pour l’avoir pêché au chat sur Tinder» ⋆ .

Ismamen Etute, 18 ans, à gauche, aurait assassiné Jerry Smith, 40 ans, à droite (Photo : AP/Roanoke Times)

Un étudiant a été accusé d’avoir battu un homme à mort – lui cassant tous les os du visage – après que la victime l’ait pêché sur Tinder.

Ismamen Etute, 18 ans, aurait tué Jerry Smith, 40 ans, à mains nues dans l’appartement de Smith à Roanoke, en Virginie, le 31 mai.

Freshman, Etute, s’est d’abord présenté à l’appartement de Smith en avril pour des relations sexuelles orales avec une personne nommée “Angie”, avec qui il a fait équipe sur Tinder, a rapporté le Roanoke Times.

Le suspect serait ensuite retourné à l’appartement le 31 mai pour une autre rencontre, mais lorsque le couple a commencé à se livrer à des activités sexuelles, Etute a découvert que son rendez-vous était en fait un homme, a déclaré l’avocat adjoint du Commonwealth, Jason Morgans.

Ismamen Etute, 18 ans, est accusé de meurtre (Photo: AP)

Etute a déclaré aux enquêteurs qu’il avait frappé Smith cinq fois au visage et l’avait ” piétiné “, mais n’avait pas appelé la police malgré les ” bouillonnements et gargouillis ” de la victime alors qu’il quittait l’appartement.

La police a ensuite découvert le corps gravement battu de Smith le lendemain et a arrêté le joueur de football de Virginia Tech Etute le 2 juin.

Une autopsie a révélé que Smith, un employé de restaurant de Blacksburg, est décédé d’un traumatisme contondant à la tête. Tous les os de son visage étaient brisés et ses dents manquaient également, a rapporté le Roanoke Times.

Etute, qui est accusé de meurtre au deuxième degré, a comparu devant le tribunal mercredi pour une audience de caution. Son avocat, Jimmy Turk, a déclaré à un juge que l’affaire ne se limitait pas à “quelqu’un se présente simplement dans un appartement et frappe quelqu’un”.

Turk s’est ensuite adressé aux journalistes en dehors du tribunal et a déclaré: “Personne ne mérite de mourir, mais cela ne me dérange pas de dire, ne prétendez pas que vous êtes quelque chose que vous n’êtes pas.”

«Ne ciblez ou n’attirez personne sous cette perception. C’est tout simplement faux.

À un moment donné lors de l’audience de mercredi, Turk aurait demandé à Etute, qui portait une combinaison de prison orange, comment il avait été touché par les accusations.

Jerry Smith, 40 ans, a été retrouvé mort le 1er juin (Photo: Roanoke Times/document de famille)

« Vraiment dur », a déclaré Etute. “J’essaie de rester fort pour les gens qui me soutiennent, j’ai l’impression d’avoir laissé tomber beaucoup de gens… Je suis vraiment désolé pour mes actions”, a-t-il ajouté.

Etute a été libéré sous caution de 75 000 $ dans des conditions d’assignation à résidence et de surveillance électronique.

Etute, qui restera avec ses parents à Virginia Beach, doit revenir devant le tribunal en septembre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();