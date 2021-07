Un étudiant arrêté pour avoir menacé une arcade de Tokyo avec du gaz empoisonné

Machines de jeu Crane dans une autre salle d’arcade de Tokyo en novembre 2020. Photo : Carl Court (.)

Un lycéen a été arrêté à Tokyo, soupçonné d’entrave à une entreprise par la force après avoir envoyé des menaces de mort à une salle de jeux vidéo de la ville de Tachikawa à Tokyo.

Entre le 4 et le 25 de ce mois, Gou Kawasaki, un lycéen de 21 ans, a envoyé à plusieurs reprises des menaces à la salle d’arcade. Comme indiqué sur Yahoo! News Japan, il en a envoyé 16 au total, les envoyant par la poste depuis quatre préfectures différentes et en écrivant « Le désespoir des morts » en japonais comme expéditeur.

“Demain, je libérerai du gaz toxique”, a écrit Kawasaki dans une menace. “Ça va exterminer le personnel d’arcade.” D’autres lettres portaient apparemment des menaces similaires, ce qui a amené le personnel de l’arcade à rechercher des individus suspects.

Yahoo! News Japan rapporte que Kawasaki a été repéré par la caméra de sécurité de la salle d’arcade. Il a avoué le crime, expliquant sa motivation: “J’ai investi beaucoup d’argent dans des jeux de grue et je me suis énervé parce que je n’ai jamais rien attrapé.”

Les jeux de grue sont généralement situés au premier étage des arcades japonaises, juste à côté de l’entrée. De manière générale, ils semblent plus faciles à gagner que les jeux de grue aux États-Unis, par exemple, mais peuvent certainement toujours être difficiles. Selon l’arcade (et combien d’argent vous avez investi dans la machine), vous pourrez peut-être demander au personnel de réinitialiser le prix ou, s’ils ont pitié de votre pauvre âme, de le déplacer dans un endroit légèrement plus optimal . Encore une fois, c’est une question au cas par cas, arcade par arcade, personnel par personnel. Parfois, cependant, gagner peut sembler impossible.

L’automne dernier, par exemple, J-Cast News a rapporté qu’un utilisateur de Twitter à Tokyo a appelé la police après avoir perdu 200 fois lors d’un jeu de grue Sega UFO Catcher. Pour déterminer si une escroquerie était en cours ou non, les flics ont regardé un membre du personnel d’arcade échouer encore 300 fois. Le membre du personnel a finalement placé le prix dans un endroit plus facile, ce qui a permis de récupérer le cadeau, et la police est partie sans incident. Sega a publié une déclaration publique, affirmant que les jeux de grue étaient basés sur la chance et l’habileté, mais ajoutant que l’entreprise avait inculqué au personnel la nécessité d’être conscient de la situation.

Sans aucun doute dans le but d’éviter l’aura des escroqueries, Sega a ajouté: “Une opération fondamentale de notre entreprise est que si quelque chose semble excessivement étrange, vous pouvez appeler le personnel pour obtenir de l’aide. [getting the prize]. “

Étant donné que de véritables violences physiques ont eu lieu à la suite de menaces de mort au Japon, comme avant l’incendie criminel meurtrier de Kyoto Animation, toute menace doit être prise avec le plus grand sérieux.