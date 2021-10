Un étudiant arrêté pour avoir refusé de porter un masque et provoque le verrouillage de l’école

Grace Smith (à droite), une adolescente du Wyoming, a été arrêtée après avoir refusé de porter un masque facial sur le terrain du lycée (Photos : Google street view/YouTubeAndy Smith/ Facebook Anthony Bouchard for Congress Against Cheney/GiveSendGo)

Une étudiante de 16 ans a été arrêtée dans son lycée après avoir refusé de porter un masque sur le terrain de l’école, et l’incident a même conduit à un verrouillage à l’échelle du campus.

Grace Smith est retournée au lycée Laramie dans le Wyoming jeudi après avoir purgé deux suspensions consécutives de deux jours pour ne pas s’être conformée au mandat de masque de l’école. Toute personne à l’intérieur d’un immeuble du quartier doit avoir le visage couvert, a rapporté le Laramie Boomerang.

La collégienne a déclaré au sénateur Anthony Bouchard dans une interview publiée sur Twitter que la police l’avait menottée pour intrusion. Grace a refusé de quitter l’école après avoir été suspendue.

La première fois qu’elle a été suspendue, elle a dit au Boomerang qu’elle « venait de partir ». Après avoir parlé avec un avocat avec sa famille, elle a décidé de « pousser », provoquant la citation pour 500 $.

Grace, une étudiante hétéro-A impliquée dans de nombreux extrascolaires, a déclaré qu’elle pensait que le mandat violait ses droits constitutionnels et qu’elle ne porterait pas de masque.

Lorsqu’elle est arrivée à l’école jeudi, elle a de nouveau reçu une contravention pour intrusion et une autre amende de 500 $. Elle a été surprise lorsque l’incident a dégénéré en un verrouillage à l’échelle de l’école et son arrestation.

« Ils m’ont dit qu’ils allaient le faire », a-t-elle déclaré. «J’ai été surpris qu’ils aient suivi. Ils sont venus me voir probablement 20 minutes avant mon arrestation et m’ont dit que si vous continuez à ne pas partir, nous vous arrêterons.’

Selon son père Andy Smith, une conversation antérieure avec le service de police de Laramie n’a pas laissé présager que sa fille serait emmenée menottée.

Grace a enregistré et partagé une vidéo d’elle menottée, montrant une interaction polie entre elle et les policiers.

« Ils nous ont dit comment cela allait se dérouler avant que cela ne se produise », a déclaré Andy. «Ils ont tous dit qu’ils n’allaient pas arrêter les enfants. Mais elle a été placée en garde à vue, menottée et emmenée au centre de détention.

Son arrestation a provoqué un « bref verrouillage », a déclaré l’école dans un communiqué, et a été amenée à « empêcher de nouvelles interruptions de l’apprentissage académique ».

Le district scolaire a approuvé le mandat du masque le 8 septembre, obligeant la plupart des élèves à porter des masques dans tous les bâtiments et dans les bus.

Pour envisager de lever le mandat, le comté d’Albany devra entrer dans la « zone jaune » de Covid pendant trois semaines, ce qui indiquerait une transmission modérée, mais à partir de lundi, le comté se trouve actuellement dans la « zone rouge », indiquant des niveaux de transmission élevés.

Les taux de vaccination devraient également atteindre au moins 70 % pour que les autorités envisagent de renverser le mandat. Le taux pour le comté d’Albany se situe actuellement à 49 %.

Les responsables de l’école se réuniront mercredi pour revoir le plan.

Le district ne fournirait pas non plus de commentaire sur le nombre d’autres étudiants qui ont été suspendus pour ne pas porter de masques, affirmant qu’ils ne » commentent pas les questions de discipline des étudiants « .

Alors que le verrouillage a été mis en place pour éviter toute interruption, Grace dit qu’elle a quitté le bâtiment sans causer aucune sorte de perturbation.

Elle aurait été victime d’intimidation par des personnes qu’elle considérait autrefois comme ses amies.

« Je me fais beaucoup insulter », a-t-elle déclaré. «Les gens m’ont appelé des noms méchants. Personne ne m’a fait de mal physiquement, mais certains de mes meilleurs amis ne veulent plus me parler.’

Pourtant, elle s’en tient à ses convictions.

« Je grandis dans un pays où je suis censée avoir mes droits donnés par Dieu à protéger, et ils me sont enlevés », a-t-elle déclaré. « Tout le monde a la liberté de porter un masque s’il le souhaite, mais je pense que tout le monde a également le droit de ne pas porter de masque s’il le souhaite. »

L’adolescente a déclaré à son sénateur de l’État que toute l’expérience l’avait fait se sentir « non désirée par le système scolaire ».

