Un étudiant de l’IIM Indore a offert un forfait annuel de Rs 49 lakh pour travailler en Inde

Un étudiant de l’Indian Institute of Management (IIM) Indore s’est vu offrir le forfait annuel de Rs 49 lakh par une entreprise pour travailler en Inde pendant le processus de placement, a déclaré dimanche un responsable. Il s’agit du forfait annuel le plus élevé offert lors du placement final de cette session dans cet institut qui a connu une augmentation de 18 pour cent par rapport à la dernière fois.

L’institut a terminé avec succès les placements finaux de 572 candidats participants du programme phare de deux ans d’études supérieures (PGP) et du programme intégré de gestion (IPM) de cinq ans, selon un communiqué officiel.

Plus de 180 recruteurs, dont plus de 30 nouveaux, ont proposé des postes prestigieux aux étudiants de la promotion 2022 de l’IIM Indore.

Le paquet moyen s’élevait à un record de Rs 25,01 lakh, avec une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente, selon le communiqué.

Les 100 meilleurs étudiants ont mis en sac des colis d’une moyenne de Rs 37,95 lakh et cette moyenne pour la rémunération des 200 meilleurs étudiants s’élève à Rs 32,75 lakh, a-t-il déclaré.

Le package médian de l’institut a également augmenté de 6,6% pour atteindre un record de Rs 24,09 lakh.

Le forfait le plus élevé (lors du placement final de cette session à l’IIM Indore) offert sur le campus était de Rs 49 lakh.

« À IIM Indore, notre objectif est d’être une école de commerce adaptée au contexte avec des normes académiques de classe mondiale. La campagne de placement exceptionnelle dont nous avons été témoins cette année est le résultat de nos efforts constants et de notre travail acharné », a déclaré le professeur Himanshu Rai, directeur , IIM Indore.

Pendant le stage, les employeurs qui ont offert les 31 pour cent d’offres d’emploi les plus élevées aux étudiants sont issus du secteur de l’orientation. En outre, 20 pour cent des offres d’emploi sont données dans le secteur financier, 18 pour cent dans les ventes et le marketing, 16 pour cent dans la direction générale et 15 pour cent dans le secteur des technologies de l’information et de l’analytique.

