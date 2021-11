Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’ancien vice-président Mike Pence a pris la défense de son rôle dans la certification de l’élection présidentielle de Joe Biden.

Un étudiant de l’Iowa a demandé à Pence pourquoi il « a résisté à Trump » et a certifié les résultats des élections de 2020 le 6 janvier.

« Le 5 janvier, vous étiez convaincu que l’élection avait été correctement volée », a déclaré l’étudiant nommé Jared. «Vous, Trump, Peter Navarro, John Eastman et d’autres avaient prévu le matin du 6 de renvoyer la certification aux États-Unis. Quel est le nom de la personne qui vous a convaincu de renverser le plan du président Trump et de certifier les votes ? »

Pence a nommé l’un des fondateurs de la nation, le quatrième président des États-Unis James Madison, que beaucoup disent être le «père de la Constitution», comme cette personne.

« La Constitution est très claire sur le fait que les élections doivent être régies au niveau de l’État. Les Fondateurs ont en fait pris cette décision lors de la Convention constitutionnelle. Et le seul rôle du gouvernement fédéral était d’ouvrir et de compter les votes électoraux qui ont été envoyés par les États », a-t-il déclaré.

« Je comprends la déception de l’élection », a déclaré l’ancien vice-président. « Vous vous souvenez peut-être que j’étais sur le bulletin de vote. Mais vous devez être prêt à faire votre devoir. Et le temps viendra peut-être que certains d’entre vous se trouvent dans cette position, ou dans une situation similaire. Et j’ai juste le sentiment, d’après les visages brillants que je vois ici, que vous allez être des hommes et des femmes qui feront également votre devoir à cette époque.

Il a même cité la Bible dans le cadre de sa raison.

« Le Psaume 15 dit celui qui tient son serment même quand ça fait mal », a-t-il dit.

« Je continue de partager ces préoccupations et je soutiens les efforts déployés par les États pour améliorer l’intégrité des électeurs, comme cela a été fait dans des endroits comme la Géorgie et l’Arizona et ailleurs », a-t-il déclaré. « Vous devez être prêt à faire votre devoir. »

Au cours de l’été, Pence a tenté de faire la distinction entre soutenir Donald Trump et rester dans les bonnes grâces de l’ancien Parti républicain.

Il s’est adressé à une foule à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan lorsqu’il a déclaré qu’il était fier de son rôle le 6 janvier.

« Je serai toujours fier que nous ayons fait notre part en ce jour tragique pour convoquer à nouveau le Congrès et rempli notre devoir en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis », a-t-il déclaré.

Et bien qu’il n’ait pas mentionné Trump par son nom, Pence a lancé un coup pointu au 45e président des États-Unis.

« La vérité est qu’il n’y a presque aucune idée plus anti-américaine que l’idée que n’importe qui puisse choisir le président américain », a-t-il déclaré.

Pence, qui, selon beaucoup, envisage de faire campagne pour la présidence en 2024, a exprimé sa déception face aux résultats des élections mais n’a pas contesté leur véracité.

« Maintenant, je comprends la déception que beaucoup ressentent à propos des dernières élections », a déclaré Pence. « Je comprends. J’étais sur le bulletin de vote. Mais vous savez, il y a plus en jeu que notre parti et notre fortune politique en ce moment. Si nous perdons foi dans la Constitution, nous ne perdrons pas seulement les élections – nous perdrons notre pays.’”

« Nous vivons à une époque où les dirigeants du Parti démocrate rabaissent régulièrement la fondation américaine », a-t-il déclaré. « Nous devons préciser que le Parti républicain défendra toujours les principes au cœur de notre république. »

Mais il a vanté les réalisations et le bilan de Trump.

« Lui aussi a perturbé le statu quo », a-t-il déclaré. « Il a défié l’establishment. Il a revigoré notre mouvement et a tracé une nouvelle voie audacieuse pour l’Amérique.

Ce n’est pas la première fois que Pence parle des événements du 6 janvier au Capitole et fait savoir que lui et Trump sont en désaccord sur la question.

« Vous savez, le président Trump et moi nous sommes parlé plusieurs fois depuis que nous avons quitté nos fonctions. Et je ne sais pas si nous serons jamais d’accord ce jour-là », a-t-il déclaré lors d’une collecte de fonds républicaine le 3 juin.

«Comme je l’ai dit ce jour-là, le 6 janvier a été un jour sombre dans l’histoire du Capitole des États-Unis. Mais grâce à l’action rapide de la police du Capitole et des forces de l’ordre fédérales, la violence a été réprimée. Le Capitole était sécurisé.

« Et ce même jour, nous avons réuni à nouveau le Congrès et avons fait notre devoir en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis », a-t-il déclaré.

Mais il n’a pas tardé à se tourner vers les démocrates et la façon dont leur programme détruit la nation et doit être arrêté.

« Je ne permettrai pas aux démocrates ou à leurs alliés dans les médias d’utiliser un jour tragique pour discréditer les aspirations de millions d’Américains.

« Ou permettez aux démocrates ou à leurs alliés dans les médias de détourner notre attention d’une nouvelle administration ayant l’intention de diviser notre pays pour faire avancer leur programme radical.

« Mes confrères républicains, pour notre pays, pour notre avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants, nous devons avancer, unis », a-t-il déclaré.

Mais Trump a été plus précis sur ses désaccords avec Pence sur ce qui s’est passé lors des élections et du 6 janvier.

« Eh bien, j’ai toujours aimé Mike et je suis très déçu qu’il ne l’ait pas renvoyé aux assemblées législatives lorsque vous avez plus de votes que d’électeurs dans certains cas, et lorsque vous avez le genre de choses qui étaient connues puis », a-t-il déclaré cette semaine à l’animateur de Real America’s Voice, David Brody.

« J’ai été déçu qu’il ne l’ait pas renvoyé », a-t-il déclaré à propos des résultats du Collège électoral. «Je sentais qu’il avait le droit de le renvoyer. Il aurait dû le renvoyer. C’est mon opinion.