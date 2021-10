Un étudiant de l’université de Coventry est décédé à Trinity Voir l’hébergement | Royaume-Uni | Nouvelles

Les services d’urgence se sont précipités à Trinity View, un logement privé, dans le centre-ville de Coventry, à la suite d’informations faisant état d’un homme de 19 ans sans réponse. Il a été déclaré mort sur les lieux et la police ne le considère pas comme suspect.

L’université de Coventry a confirmé que l’adolescent était l’un de ses étudiants et a exprimé sa tristesse.

Des conseils seront désormais disponibles pour les étudiants, rapporte Coventry Live.

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré : « Un homme de 19 ans a été retrouvé mort à une adresse à Friars Road, Coventry, vers 21 heures jeudi 21 octobre.

« La mort n’est pas traitée comme suspecte et renvoyée au coroner. »

Un porte-parole de West Midlands Ambulance Service a déclaré: « Nous avons été appelés dans une propriété résidentielle sur Friars Road, Coventry à 21h07 le jeudi 21 octobre.

« Un ambulancier s’est rendu sur place et a malheureusement trouvé un homme décédé sur les lieux. »

Trinity View accueille les étudiants de l’université de Coventry, qui se trouve à quelques pas, et de l’université de Warwick, à 24 minutes en bus vers le sud. Il y a une salle de cinéma et une salle de sport dans le complexe.

Joanne Pollard, directrice générale de Prime Student Living, la société de gestion qui exploite Trinity View pour le compte du propriétaire, a déclaré : « L’un des étudiants vivant à Trinity View est malheureusement décédé. Nos pensées et nos condoléances vont à leur famille et à leurs amis en ces moments très tristes.

« Prime Student Living travaille en étroite collaboration avec la police et l’Université de Coventry. Nous offrons un soutien et une assistance aux étudiants et collègues de Trinity View. Les services d’assistance sociale de l’Université de Coventry offrent des conseils aux étudiants et nous encourageons toutes les personnes touchées par l’annonce de cette tragédie. incident pour accéder à ce service.

Un porte-parole de l’Université de Coventry a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par le décès d’un de nos étudiants dans une résidence étudiante privée.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de l’élève en cette période terrible. Nous offrons aux élèves touchés par cette triste perte un soutien pendant cette période difficile. »