Un étudiant de l’UNLV décède après avoir participé à un match de boxe

Un étudiant de l’UNLV décède quelques jours après avoir participé à un événement de boxe caritatif pour sa fraternité, selon TMZ Sports. Nathan Valencia, 20 ans, a participé à l’événement principal de la « Fight Night » organisée par Kappa Sigma le 19 novembre lorsque le coup s’est effondré après son match avec un étudiant. Valencia a été transporté dans un hôpital voisin avec des blessures graves et est décédé quatre jours plus tard.

Vendredi, les avocats ont publié une déclaration au nom de la famille de Valencia avec KTNV Las Vegas, affirmant qu’ils avaient le cœur brisé et demandaient la confidentialité pour le moment. « Nous ne négligerons aucun effort pour déterminer comment un jeune de 20 ans s’est retrouvé dans un combat amateur sanctionné par l’école qui lui a coûté la vie », indique le communiqué.

La petite amie de Valence a déclaré à KTNV que Valence s’était effondré cinq minutes après son match de boxe. « Une fois que je suis entré là-dedans, j’ai eu une sensation vraiment étrange. Je me souviens d’un des combats, le couvre-chef de quelqu’un est tombé et puis pendant le combat de Nathan, vous pouviez voir qu’il essayait juste de s’éloigner pour reprendre son souffle, » a déclaré Lacey Foster, la petite amie de Valence. Keith Whitfield, président de l’UNLV, a envoyé un message à l’ensemble du campus en apprenant l’actualité de Valence.

« Nathan Tyler Valencia est décédé à la suite d’un incident tragique il y a une semaine », a écrit Whitfield. « Nathan était un junior à l’UNLV et avait participé à la « Fight Night » de la fraternité Kappa Sigma, un événement hors campus destiné à collecter des fonds. Peu de temps après son combat, Nathan s’est effondré et a été emmené à l’hôpital. Nous sommes choqués et navrés alors que nous pleurer la perte de l’un des nôtres. Faire face à la perte d’une vie est toujours difficile, surtout dans ces circonstances. UNLV engage toutes les ressources disponibles pour examiner l’incident et déterminer comment des événements hors campus comme ceux-ci peuvent être aussi sûrs que possible. «

Foster a créé une page GoFundMe pour la famille de Valence, et la page a collecté plus de 52 000 $ lundi après-midi. « Nathan avait un sourire qui illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait », a écrit Foster. « J’ai eu la chance de croiser Nathan et de partager ce qui m’a semblé être une vie d’amour et de rires. L’amour que nous partagions n’était pas comme les autres. Nathan était le genre de personne qui faisait passer les autres avant lui. Quiconque le connaît pouvait voir comment il se souciait beaucoup de sa famille, de ses amis et de moi-même. J’étais vraiment le meilleur et le plus heureux de moi-même quand j’étais avec lui. L’impact qu’il a eu non seulement sur ma vie, mais sur celle de tous les autres est sans égal. »