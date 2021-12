Un étudiant diplômé de Columbia poignardé à mort à New York: rapport

L’étudiant diplômé de l’Université de Columbia qui a été poignardé à mort jeudi à New York a appelé à l’aide quelques instants après l’attaque, selon un rapport.

« Au secours, j’ai été poignardé », a crié Davide Giri, 30 ans, alors qu’il trébuchait, a rapporté le New York Post, citant une plainte pénale. Le journal a rapporté que Giri, originaire d’Italie, a été transporté d’urgence au centre médical St. Luke, qui se trouve juste en face de l’université, où il a été déclaré mort. Le coup de couteau mortel a perforé sa veine cave.

Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que Giri et la victime survivante étaient des citoyens italiens. Le ministère a indiqué dans un communiqué qu’il offrait une assistance au blessé et à la famille de Giri. Le ministère n’a pas indiqué que Giri et l’autre homme se connaissaient.

Le Post a qualifié le coup de couteau d’attaque aléatoire près du campus de Morningside de l’école peu avant 23 heures. Il finit par tomber, selon le journal.

Une deuxième victime au couteau, un homme de 27 ans, a été découverte à une dizaine de pâtés de maisons au sud de l’endroit où Giri a été attaqué, a indiqué la police. L’homme de 27 ans a été transporté dans le même hôpital et était dans un état stable vendredi, a annoncé la police. La police n’a pas divulgué le nom de la deuxième victime.

Vincent Pinkney, 25 ans, est accusé du meurtre. Il a une longue feuille de rap, a déclaré le journal.

Le meurtre a eu lieu près du même parc où Tessa majors, l’étudiante de première année du Barnard College, a été tuée il y a deux ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport