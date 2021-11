Un étudiant du comté de Loudoun ne contestera pas la charge sexuelle de la batterie

Un étudiant du comté de Loudoun a plaidé « sans conteste » l’enlèvement et les violences sexuelles lundi.

Un juge du tribunal pour mineurs a déclaré le même étudiant coupable d’avoir agressé sexuellement une autre étudiante dans une affaire en octobre, a rapporté Fox 5 DC. Le plaidoyer de « non-contestation » dans cette deuxième affaire « signifie que le garçon n’admet pas sa culpabilité, mais il ne conteste pas les faits », selon Fox.

NOUVEAU : déclaration de Jessica Smith, la mère de la fillette violée dans le comté de Loudoun, suite à l’annonce que l’agresseur de sa fille, âgé de 15 ans, a plaidé « sans conteste » l’enlèvement et les violences sexuelles. pic.twitter.com/8bXtHyJIYv – Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) 15 novembre 2021

Le procureur adjoint du Commonwealth, Barry Zweig, a déclaré que le garçon avait enroulé ses bras autour de la fille, l’avait tirée dans une pièce vide, avait mis un bras autour de son cou et une main sur sa bouche avant de la tripoter, selon WTOP News. Le début de l’incident a été filmé avant que les deux hommes n’entrent dans la pièce vide, et le garçon a admis avoir tiré la fille dans la pièce et l’avoir touchée par-dessus sa chemise, a rapporté WTOP.

Le garçon portait un moniteur de cheville en raison de l’incident initial du 28 mai, a rapporté Fox.

Les parents de la victime de l’agression sexuelle initiale poursuivent les écoles publiques du comté de Loudoun pour l’incident et ses conséquences. Ils prennent également des mesures suite à l’arrestation du père de la victime lors d’une réunion du conseil scolaire après l’attaque.

« Aujourd’hui n’est pas seulement un autre jour pour notre famille. C’est un jour qui justifie davantage ma fille contre son agresseur, le tient responsable de ce qu’il a fait et aide à faire avancer la guérison de notre fille et de notre famille des souffrances que nous avons endurées ces derniers mois », Jessica Smith, la mère de la victime dans l’affaire initiale, a déclaré lundi un communiqué.

« Ce que nous avons vécu devrait être une leçon pour les parents du Commonwealth. Et, cela devrait également servir d’appel à l’action pour tous les parents comme nous à se lever contre les conseils scolaires locaux qui ne donnent pas la priorité aux parents et à leurs enfants », a déclaré Smith.

