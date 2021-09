Un étudiant du London College s’est fait arnaquer 98 000 $ de Bitcoin (BTC)

Un étudiant londonien se fait voler 98 000 $ en Bitcoin (BTC).

Une bande de huit gangsters a volé l’étudiant en le menaçant avec des couteaux.

Malgré ces crimes hideux, la police n’a pas réussi à capturer les voleurs.

Cette nouvelle est assez intéressante, mais ne doit offenser personne pour autant. Cependant, il est évident que tous les crimes liés à la cryptographie sont généralement des cybercrimes, mais c’est la première fois en tant qu’écrivain que j’en rencontre un en direct !

Vers le début de cette année, un étudiant de première année s’est fait agresser au couteau par un gang de huit voleurs. Fidèle au fait, ces voleurs ne recherchaient pas de l’argent ou d’autres actifs, mais plutôt du Bitcoin (BTC). L’incident a eu lieu à l’Université de Kent, à Londres.

L’agression BTC

Un étudiant de première année était sur le point de commencer son université à l’Université du Kent, plein de rêves et de positivité. Cependant, toute son attitude positive a été de courte durée. À peu près, il ne lui restait que 5 jours pour commencer son cours, le étudiant de première année parlait à l’un de ses amis d’école de la crypto-monnaie et d’autres choses connexes.

De plus, à la fin de la conversation, l’ami de l’école a déclaré que quelques-uns de ses amis de l’Est de Londres lui rendraient bientôt visite. Malgré cela, l’étudiant de première année est devenu assez méfiant et effrayé.

De plus, dès le lendemain, une bande d’environ huit personnes anonymes est venue dans son dortoir. De plus, tous avaient des couteaux avec eux et ont menacé l’étudiant de première année de révéler ses mots de passe et ses adresses de portefeuille crypto.

En conséquence, terrifié par l’acte, l’étudiant de première année a remis ses mots de passe et ses adresses de portefeuille. Une fois que les voleurs ont obtenu ce qu’ils voulaient, ils sont partis immédiatement et avec eux des BTC d’une valeur de 8,2 000 $.

Malgré tous ces événements, la recrue s’est précipitée vers la sécurité du camp, puis la police qui n’est pourtant pas arrivée sur les lieux.

L’action des policiers

Malgré tout cet incident, la mère de l’étudiant de première année a exprimé son agonie. La mère révèle qu’aucune mesure appropriée n’a été prise par la police et que la police n’est pas arrivée sur les lieux du crime ce jour-là.

De plus, la mère affirme que l’Université du Kent n’a pris aucune mesure appropriée et a simplement déplacé le dortoir de l’étudiant de première année vers un campus plus sécurisé.

De plus, cela fait environ huit mois que l’incident s’est produit. Pourtant, la police n’a pas non plus conclu quoi que ce soit sur l’affaire. De plus, à l’heure actuelle, l’affaire a été classée sans aucun consentement.

De plus, la valeur du BTC perdu par le nouvel étudiant s’élève désormais à environ plus de 98 000 $.

Malgré tout cela, la mère de l’étudiant de première année avertit les autres parents et autres étudiants de première année que cette pratique d’agression en première année, connue sous le nom de « Fresher’s Fishing Week » est abondante à Londres. Les étudiants de première année à Londres doivent être en sécurité pendant ces périodes !