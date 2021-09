Un étudiant du London College volé à Knifepoint par 8 voyous pour 93 000 $ en Bitcoin – Bitcoin News

Récemment, un étudiant de l’Université du Kent à Londres a été volé au couteau pour son bitcoin. Après que huit voyous ont pris d’assaut son dortoir et lui ont demandé de révéler ses identifiants et mots de passe cryptographiques, l’étudiant a été contraint de quitter le campus et il est rentré chez lui.

Un étudiant de première année perd du Bitcoin dans une agression sur le campus

Un rapport récent montre qu’un étudiant qui a commencé l’année en première année a été cambriolé à l’Université de Kent, une école située dans la ville historique de Canterbury. La mère de l’élève détaille que cinq jours avant de commencer son cours, son fils a commencé à parler de crypto-monnaies avec un ami de l’école.

« Ils étaient juste en train de parler entre gars. [Then] la conversation s’est tournée vers [finance] et l’ami a commencé à parler de la cybermonnaie », a expliqué la mère de l’étudiant. Après la discussion, l’ami du garçon allègue que l’étudiant a amené huit amis de l’Est de Londres pour visiter la chambre de l’étudiant et il a immédiatement « su qu’il avait des ennuis », a déclaré sa mère.

L’étudiant dit que sa réserve de bitcoins valait environ 6 000 £ (8,2 000 $) au moment où il a été cambriolé. Mais maintenant, cette même réserve de bitcoins vaut 68 000 £ (93 000 $) et le gang de voyous a volé 3 000 £ de sa bourse scolaire. L’étudiant a ensuite appelé la police et a couru vers la hutte de sécurité et la mère de l’étudiant a déclaré que les gardes de sécurité ne se sont pas rendus sur les lieux du crime. La police n’est jamais arrivée parce qu’il y avait des choses plus importantes à régler ce soir-là. La mère de l’élève a souligné :

La seule mesure prise par l’université a été de le déplacer dans un autre logement. Il était trop traumatisé alors il est rentré chez lui même s’il avait un logement plus sûr et meilleur.

La police a abandonné l’affaire 8 mois plus tard, une mère met en garde contre la «semaine de pêche des rafraîchisseurs» de Londres

Pour aggraver les choses, l’argent n’a jamais été retourné à l’étudiant. Le service de police du district de Canterbury a classé l’affaire après huit mois. La mère a expliqué qu’elle était contrariée que les gardes de sécurité et la police de Kent n’aient rien fait. Elle a également averti les autres étudiants de première année que la même chose pourrait leur arriver.

« La police appelle communément la Freshers’ Week « la semaine de la pêche » parce que tous les criminels descendent », a-t-elle déclaré. « Ils savent que les étudiants ont des bourses, des ordinateurs portables et de nouvelles choses. Les attaques, les agressions et les agressions sont assez courantes dans tout le pays », a ajouté la mère de l’étudiant.

Le fait est qu’il n’est pas sage de divulguer les avoirs cryptographiques à d’autres, à moins que vous ne leur fassiez vraiment confiance. Les agressions de Bitcoin ont lieu depuis des années, mais il y a eu une augmentation des vols de crypto qui tirent parti de la violence pour voler des bitcoins ou d’autres actifs numériques, depuis la hausse massive de la valeur de l’économie de la crypto au cours de la seconde moitié de 2020.

