Un étudiant du New Hampshire retrouvé mort dans les bois après avoir bu avec des amis, selon la police

Un étudiant de l’Université du New Hampshire a été retrouvé mort dans les bois dimanche après-midi, un jour après avoir été porté disparu, a annoncé la police.

Le département de police de Durham a déclaré avoir été informé pour la première fois samedi matin que Vincenzo Lirosi, 22 ans, avait disparu.

Vincenzo Lirosi (Durham, New Hampshire, service de police)

La police a déclaré que Lirosi avait bu avec ses amis avant de disparaître et qu’il n’avait ni téléphone ni pièce d’identité avec lui. Il aurait emprunté un chemin à travers une zone boisée près de Woodman Road comme raccourci vers sa résidence, a indiqué la police.

Lirosi a été vue pour la dernière fois entre 13 h et 13 h 30 samedi et a été portée disparue quelques heures plus tard, a annoncé la police.

L’adresse de Lirosi au 9 Woodman Road, Durham, NH, selon la police. (Durham, New Hampshire, service de police)

Une équipe de recherche et de sauvetage K-9 de la Nouvelle-Angleterre a trouvé le corps de Lirosi dans une zone marécageuse au large de Coe Drive à Durham, a annoncé la police.

De nombreux organismes chargés de l’application des lois, notamment la police de l’État du New Hampshire, le New Hampshire Fish and Game et le service de police de l’Université du New Hampshire, ont contribué aux efforts de recherche.

La police a déclaré que la famille de Lirosi avait été informée.

« Bien que ce ne soit pas le résultat que nous espérions tous, nous sommes reconnaissants d’avoir pu retrouver Vincenzo et mettre un terme à sa famille », a déclaré le chef de la police de Durham, Rene Kelley, dans un communiqué.

L’ami de Lirosi, Jordan Blanchard, a déclaré à la chaîne locale WMUR-TV que Lirosi avait quitté une fête de fraternité – où il se serait battu – avant de disparaître.

« C’est assez inhabituel de sa part », a déclaré Blanchard à la station. « C’est son tout premier combat. »

Fox News n’a pas pu confirmer de manière indépendante que Lirosi s’était battu avant sa disparition.

Université du New Hampshire (unh.edu)

« C’est un jour très triste pour notre communauté et en ce moment, nous nous concentrons sur la fourniture du soutien et des ressources nécessaires à tous ceux qui le connaissaient ou qui sont touchés par sa mort », a déclaré l’Université du New Hampshire dans un communiqué.

Le chef Kelley a déclaré à Fox News qu’un rapport d’autopsie du bureau du médecin légiste est en attente et que les résultats sont attendus dans six semaines ou plus. Il a déclaré qu’un acte criminel « a été exclu ».

L’université a déclaré que les autorités nationales et locales continuaient d’enquêter sur la mort de Lirosi, mais qu’elle n’est « pas considérée comme suspecte » pour le moment.

Le département de police de l’Université du New Hampshire a déclaré qu’il était « profondément attristé par la perte de Vincenzo ».

« Que vous le connaissiez ou non, il était l’un des nôtres; veuillez prendre soin de vous et des autres », a déclaré le département. « Demandez de l’aide, soyez gentils les uns envers les autres et sachez qu’il est #ForeverAWildcat. »