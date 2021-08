Un étudiant invente un extincteur autonome pour protéger votre maison du feu | La technologie

C’est l’extincteur automatique dont vous avez besoin pour protéger votre maison des incendies cet été.

Nous sommes confrontés à l’un des étés les plus chauds et dans certaines parties du monde, des incendies détruisent à la fois notre faune et notre flore, et poussent également de nombreuses personnes à quitter leurs maisons consumées par les flammes.

Et parfois un extincteur ne suffit pas, et si les pompiers ne sont pas là, vous aurez peut-être besoin d’un nouvel appareil technologique qui vous permettra d’éteindre le feu près de chez vous, pour protéger votre maison.

Et maintenant, un lycéen de San Francisco, Arul mathur, a développé un dispositif d’extinction d’incendie autonome activé par la chaleur appelé VISAGE, et que l’on pourrait traduire par un extincteur à cartouche actionné par le feu, et qui permettra aux utilisateurs, de manière très simple, d’éteindre les incendies qui se reproduisent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

Et est-ce que contrairement à un extincteur, FACE il est totalement autonome, c’est-à-dire qu’il est activé automatiquement lorsque les capteurs détectent la chaleur du feu à proximité, créant une sorte de barrière d’eau afin que le feu ne puisse pas avancer vers cette zone.

Cet appareil se présente sous la forme d’une cartouche métallique montée au mur avec une vanne d’air sur le dessus, et a un arroseur sur le fond de celui-ci. Il contient à l’intérieur un mélange d’eau et un ignifuge écologique appelé Cold Fire.

Son installation est très simple, il suffit de pressuriser le cylindre avec une pompe à air manuelle ou un compresseur électrique, et de l’accrocher dans une pièce de notre maison comme au mur ou à l’extérieur dans le jardin. A l’approche du feu, la tête de l’appareil s’active, dispersion du retardateur dans un rayon de 1,5 m et avec une couverture d’exposition de 360°.

C’est une alternative moins chère et pratique aux extincteurs traditionnels et comprend un support de montage qui lui permet d’être monté dans une grande variété de zones à haut risque d’incendie. Il est capable de créer un mur anti-incendie si plusieurs de ces unités sont placées autour d’une maison.

Bien sûr, c’est un appareil qui est un prototype, et c’est qu’en ce moment il est dans une campagne kickstarter, et si un soutien suffisant est obtenu, il se vendra 99 $ l’unité.