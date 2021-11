Un étudiant modifie un iPhone X pour ajouter un port USB-C fonctionnel

Apple ne semble pas avoir l’intention de remplacer le port Lightning de l’iPhone par un port USB-C pour le mettre en conformité avec les Mac et les iPad, mais l’étudiant en robotique Ken Pillonel a passé des mois à pirater un ‌iPhone‌ pour ajouter un port USB-C.

Début octobre, Pillonel a partagé une vidéo démontrant le « premier ‌iPhone‌ au monde avec un port USB Type-C », et maintenant il a partagé une deuxième vidéo expliquant comment il l’a réussi.

Pillonel explique comment il a construit une preuve de concept et les étapes qu’il a suivies pour concevoir un port USB-C fonctionnel qui s’intègre réellement à l’intérieur de l’iPhone‌. C’est une vidéo technique, mais elle passe en revue toutes les étapes pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui voudraient tenter leur propre modification.



Le ‌iPhone‌ X modifié avec un port USB-C est mis aux enchères sur eBay, Pillonel garantissant un téléphone fonctionnel à l’arrivée. Il est interdit aux acheteurs de mettre à jour ou d’effacer l’iPhone‌, de l’ouvrir ou de l’utiliser comme téléphone quotidien. Jusqu’à présent, les enchères ont dépassé les 800 $.

