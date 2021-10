Un étudiant s’est senti «malade et violé» après une suspicion de dopage par injection

Des femmes comme Sarah ont signalé avoir été hérissées d’aiguilles dans des boîtes de nuit (Photo : Sarah Buckle)

Une adolescente pense qu’elle a été dopé à la main lors d’une soirée lorsqu’elle est tombée violemment malade et a dû être transportée à l’hôpital.

Sarah Buckle, 19 ans, s’est réveillée le lendemain matin sans aucun souvenir du club qu’elle avait visité.

L’étudiante de l’Université de Nottingham a parlé de son expérience alors que les autorités cherchaient à mieux comprendre l’ampleur des femmes piquées par des aiguilles.

Sarah a déclaré qu’elle était « choquée » et « dégoûtée » par ce qui s’était passé dans la nuit du 28 septembre au cours de sa semaine d’études.

Elle a déclaré à ITV News: » D’après ce que mes amis disent, ils pensaient que j’avais peut-être trop bu et qu’il n’y avait pas d’inquiétude immédiate.

« Puis j’ai arrêté de parler, je me suis tu, je me suis levé et j’ai failli m’effondrer.

«Un membre du personnel est venu et a dit » est-ce qu’elle va bien? » et nous avons été escortés hors de la salle car je ne pouvais pas me lever.

« Puis, dans le taxi pour rentrer chez moi, j’ai commencé à être malade et mes amis ont pu sentir que quelque chose n’allait pas. »

Sarah a dit qu’elle était soudainement descendue dans le club (Photo: Sarah Buckle)



Une possible piqûre d’épingle entourée d’inflammation sur le dos de sa main (Photo : Sarah Buckle)

Après avoir passé la nuit à l’hôpital, elle s’est réveillée avec une douleur lancinante à la main gauche et une blessure par piqûre avec une piqûre d’épingle très distincte au milieu.

Elle a déclaré: «Je savais que j’avais clairement été dopé, mais il ne me serait jamais venu à l’idée que c’était par injection si ma main ne palpitait pas. J’ai pensé comment ? Je ne prends jamais un verre loin du bar.

« Vous pensez que les pics sont liés à votre boisson, vous ne pensez pas que quelque chose entrerait dans votre corps. »

L’épreuve a ruiné ce qui devait être une soirée excitante pour les étudiants de première année (Photo: Sarah Buckle)



Elle a parlé à ITV News de l’épisode (Photo: Sarah Buckle)

La camarade de Sarah, étudiante à Nottingham, Zara Owen, également âgée de 19 ans, a également déclaré qu’elle s’était évanouie lors d’une soirée à Pryzm et qu’elle avait constaté le matin qu’elle avait une vive douleur à la jambe.

D’autres incidents ont été signalés en Écosse et en Irlande du Nord et le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a demandé aux forces de police une mise à jour après que certains ont déclaré avoir remarqué une augmentation ces derniers mois.

L’Université de Nottingham a déclaré qu’elle était « extrêmement préoccupée » par les rapports et travaillait avec la police et les lieux pour « surveiller, examiner et tirer des enseignements des incidents et des expériences dans le centre-ville ».

Des groupes de plus de 30 universités du Royaume-Uni ont rejoint une campagne en ligne appelant au boycott des boîtes de nuit, les militants cherchant des changements « tangibles » pour les rendre plus sûrs, tels que des couvercles/bouchons pour les boissons, une meilleure formation du personnel et des recherches plus rigoureuses de clubbers.



