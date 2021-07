Un eurodéputé français fait irruption contre Boris Johnson pour une règle d’isolement de 10 jours alors qu’une incohérence clé est révélée | Politique | Nouvelles

in

La France a été incluse dans une catégorie à part dans le système de liste de voyage du gouvernement, car les voyageurs à double piqûre du pays de l’UE seront les seuls à être encore isolés à leur arrivée au Royaume-Uni. Les règles régissant l’entrée des résidents et des citoyens des pays de la liste orange doivent changer lundi car la plupart des mesures de verrouillage des coronavirus sont assouplies, mais de nouvelles règles pour la France ont été annoncées vendredi soir. LREM ! L’eurodéputée Véronique Trillet-Lenoir a dénoncé le gouvernement de Boris Johnson pour cette décision “incohérente” car elle a déclaré que les inquiétudes exprimées concernant la propagation de la variante bêta de Covid depuis la France métropolitaine n’étaient pas fondées.

Interrogée sur la réaction du gouvernement français à cette décision, Mme Trillet-Lenoir a déclaré à l’émission Today : “Je suis sûre que la décision sera très difficile à comprendre.

“Cela est légèrement incompatible avec la levée menaçante de la plupart des restrictions légales COVID-19 en Angleterre à partir de lundi.

“Je comprends parfaitement l’inquiétude des ressortissants britanniques et je me demande, en tant que médecin, pourquoi imposer de telles restrictions aux entrées d’un pays à l’autre où le taux d’infection monte en flèche beaucoup plus haut?”

Elle a poursuivi: “La variante bêta n’est pour l’instant absolument pas détectée en France métropolitaine mais uniquement dans certains territoires français d’outre-mer comme ceux de l’océan Indien.

JUST IN: L’adhésion de l’UE au CPTPP est qualifiée d'”impossible” dans un coup dur pour Bruxelles

“Je me demande si les autorités britanniques pourraient être préoccupées par la faible capacité de protection connue du vaccin AstraZeneca contre cette variante.

“Mais encore une fois, il n’est pas présent en France, en métropole, du tout.”

Aujourd’hui, le présentateur Mishal Hussain a toutefois mis en doute cette affirmation en déclarant : “Pas du tout ? Êtes-vous en train de dire qu’il n’y a pas de cas en France métropolitaine ?”

Mme Trillet-Lenoir a répondu : « Il n’y a plus de cas en France métropolitaine. La variante se situe à La Réunion, qui est une île de l’océan Indien à la fois très éloignée de la France et de l’Angleterre.

“C’est donc vraiment difficile à comprendre d’un point de vue sanitaire.”

LIRE LA SUITE: L’UE “satisfaite” des problèmes en Irlande du Nord alors que le bloc savoure le chaos britannique du Brexit