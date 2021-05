un Européen sur quatre déclare ne pas avoir l’intention de se faire vacciner

14/05/2021 à 13:12 CEST

Ce n’est pas facile à comprendre, mais c’est ce que c’est. Et ce n’est pas bon. Parce que le fait qu’un habitant européen sur quatre (27%) ne sont pas disposés à se faire vacciner nous laisserait le reste d’entre nous dans une situation de risque claire.

Ce sont les données d’une étude menée par Eurofound, (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) avec les réponses de près de 47000 personnes.

Le travail de terrain de l’enquête, qui a été réalisé par voie électronique et dans l’espace continental, a eu lieu au cours des mois de février et mars de cette année.

Les réseaux sociaux sont-ils anti-vaccins?

Peut-être que les réseaux sociaux n’ont pas de critères spécifiques, mais leurs utilisateurs ont un profil de plus en plus spécifique.

Et c’est peut-être pour cette raison que la chose la plus frappante à propos de cette enquête est que, comme les experts l’ont toujours averti, les personnes informées via les réseaux sociaux sont les moins disposées à se faire vaccineret les théories du complot les plus répandues.

Les preuves vont au point que l’enquête considère que le temps passé sur les réseaux sociaux est la principale influence pour ne pas se faire vacciner.

Et pas moins de 40% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme principale source d’information ont déclaré ne pas envisager de se faire vacciner contre le coronavirus.

Eurofound, qui est un organe tripartite de l’UE, dont la mission est de fournir des connaissances pour aider à l’élaboration de meilleures politiques sociales, de l’emploi et liées au travail, a publié cette étude hier ce qui devrait encourager d’importantes étapes de communication concernant les vaccins et leur importance tant pour la santé que pour la solidarité.

Le risque mis en évidence par l’enquête que plusieurs millions de personnes refusent de se faire vacciner lorsque leur pays les convoque, il multipliera les infections et déclenchera le nombre de mutations, avec l’énorme risque que cela peut représenter.

La Bulgarie, la plus anti-vaccinale

Sur plus de 47 000 personnes interrogées par Eurofound dans l’UE, pas moins de 27% ont répondu qu’il était «assez improbable ou très improbable» qu’elles se fassent vacciner.

Analysé par sexe, les hommes se sont révélés un peu plus sceptiques quant aux vaccins (29%) que les femmes (25%).

Concernant les réponses positives, pour compter l’intention réelle de se faire vacciner, nous ne compterons que les personnes qui ont répondu qu’il était “assez probable ou très probable” qu’elles soient venues se faire piquer.

Et dans cette section, des différences géographiques sont observées dans l’enquête qui sont au moins très curieuses:

La première est qu’il existe une division claire en Europe entre les répondants de l’est et de l’ouest.

Europe de l’Ouest:

• Dans tous les États membres occidentaux, l’intention réelle de se faire vacciner était au-dessus de 60%, sauf en France (48,7%) et en Autriche (56,8%).

• En Allemagne, ce chiffre était légèrement supérieur à 61%.

• Les pays nordiques et méditerranéens avaient des taux plus élevés, avec l’Irlande (86,5%), le Danemark (86,1%) et Malte (84%) en tête de liste.

• Espagne, Le Portugal, la Suède et la Finlande ont également enregistré taux supérieurs à 80%.

L’Europe de l’Est:

• Il y avait un taux beaucoup plus faible de personnes qui avaient décidé d’aller se faire vacciner, dans les pays de l’Est.

• Le plus favorable au vaccin a été la Roumanie, avec 59%

• Celui qui est le moins clair à ce sujet est Bulgarie, où seuls 33% sont déterminés à se faire vacciner. Et ce qui est pire, pas moins de 60% déclarent qu’il est peu probable ou très improbable qu’ils obtiennent le vaccin.

Méfiance selon la manière dont ils sont signalés

Les réseaux sociaux et les moyens que les répondants utilisent pour rester informés sont l’un des problèmes qui ont clairement montré leur influence, ou du moins leur relation lors du choix des vaccins.

La proportion de personnes qui ils sont peu susceptibles de se faire vacciner augmente à 40% parmi ceux qui utilisent les médias sociaux comme principale source d’informations.

Cependant, parmi les personnes qui ont l’habitude de s’informer médias traditionnelscomme la presse, la radio et la télévision, seulement environ 18% ils étaient sceptiques quant aux vaccins.

Et quant à l’âge, curieusement la gamme la plus méfiante vis-à-vis des vaccins était constituée de personnes âgées de 35 à 49 ans. Au-dessus des vieux et des jeunes.

Par niveau de formation, les étudiants, les salariés et les retraités étaient moins réticents à se faire vacciner que la moyenne.

En revanche, les chômeurs et les personnes atteintes d’une maladie de longue durée étaient plus méfiants.

Étonnamment, les étudiants sont le groupe le moins sceptique de tous.

Conclusions

La directrice principale de la recherche d’Eurofound, Daphne Ahrendt, a déclaré qu’au vu de ces résultats, encore plus nécessaire et urgent une stratégie de communication claire sur l’importance de la vaccination et de la sécurité des vaccins.

– «Les vaccins jouent un rôle crucial pour surmonter la pandémie de Covid-19. Et malheureusement, ces résultats montrent que nous nous trompons et que nous ne sommes pas en mesure de fournir une communication claire et convaincante concernant l’efficacité et l’innocuité des vaccins.

En outre, il a ajouté deux messages importants:

1. «La confiance dans les vaccins est liée à la confiance dans les institutionsEt ces données sont un problème incontestable principalement pour les décideurs politiques.

2. Pour eux fondamentalement mais aussi pour les autres, car en tant que société nous avons tous une responsabilité collective pour nous assurer que nous communiquons et publions des informations exactes et fiables sur la sécurité et l’importance des vaccins. “