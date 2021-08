Un Eusebio Cáceres d’une autre galaxie a touché le bronze

02/08/2021 à 05:35 CEST

Eusebio Cáceres n’a pas eu de chance, un aspect du sport qui n’a pas historiquement accompagné le sensationnel ‘Grasshopper of Onil’, qui est finalement revenu pour ses privilèges aux Jeux de Tokyo après ses interminables problèmes dus à des blessures pour effleurer les médailles.

Le meilleur sauteur espagnol de la dernière décennie a joué son meilleur concours depuis de nombreuses années battant sa meilleure marque de la saison à trois reprises (8,09 au deuxième, 8,12 au quatrième et 8,18 au sixième).

Avec ce dernier record, il s’est classé troisième… mais dans sa dernière tentative, le Grec Miltiadis Tentoglou a magnifié sa légende alors qu’il n’avait que 23 ans et est allé jusqu’à 8,41 pour arracher l’or au Cubain Echevarria (8,41) et reléguer le bronze à son son compatriote Masso (8,21), tous deux blessés. Pourtant, Cáceres n’était qu’à trois centimètres du bronze et ne pouvait pas imiter la galicienne Ana Peleteiro.

Miltiadis Tentoglou est le nouveau champion olympique

| .

Ainsi, sa malédiction avec la soi-disant « médaille de chocolat » est répétée pour la quatrième fois. Lors de la Coupe du monde 2013 à Moscou, Onil a obtenu la meilleure note du classement (8,25) et en finale il a terminé quatrième avec 8,25, à un centimètre du Mexicain Luis Rivera et trois du Néerlandais Ignisious Gaisah (le Russe a remporté Menkov avec 8.56).

L’année suivante aux européennes en plein air de Zürich, Cáceres a répété la quatrième place avec 8,11 trois centimètres du français Gomis et quatre de l’hellénique Tsatoumas (l’or revient au britannique Rutherford avec 8,29). Et en 2019, il a également terminé quatrième aux Championnats d’Europe en salle de Glasgow avec 7,98, cinq centimètres derrière le Serbe Jovancevic.

Marta et ‘Cienfu’, en finale

Poursuivant avec les bonnes nouvelles (une quatrième place devrait toujours être), Estrémadure Javier Cienfuegos a accepté la finale du lancer de marteau avec la septième note du classement grâce au 76,91 qu’il a crédité lors de son troisième lancement. Le Montijano est capable de quitter Tokyo avec au moins un diplôme.

Une autre qui rivalise toujours bien est la soriana Marta Pérez, qui s’est parfaitement comporté dans une première série rapide et exigeante de 1 500 obtenir le ticket pour les « semis » par temps pour être septième avec la marque personnelle (4 : 04.76). La quatrième classée dans le passé aux Européens en salle est à nouveau elle après plusieurs mois KO.

Miltiadis Tentoglou est le nouveau champion olympique

| .

Au contraire, dans ces séries de 1 500 mètres un Esther Guerrero, arrivée à un grand moment, a coulé dans la dernière ligne droite sans explication apparente pour terminer huitième et être absent du repêchage pour des temps de 4: 07.08, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé en hiver aux Européens de Torun. Dommage, car Banyoles mérite tout.

Tni passé à 200 mètres Jaël Bestué, 20 ans, mais avec des sensations différentes. L’azulgrana tuco a un comportement exceptionnel et a amélioré son record personnel de 14 centièmes pour le placer à 23,19. L’azulgrana vaut moins de 23 secondes et il se rapproche de plus en plus.

L’autre nouvelle dans ce double hectomètre a été jouée par le Jamaïcain Shericka Jackson, bronze au 100 mètres. Les Caraïbes lâchent prise et elle a tellement essayé d’économiser ses forces qu’elle a terminé quatrième de sa série par quatre millièmes et a été exclue des demi-finales avec 23,26. Impardonnable!

Un record d’or pour Camacho

L’un des grands moments de cette matinée (tôt le matin en Espagne) a été la duel entre les deux meilleurs spécialistes du 100 mètres haies actuellement : sensation de la saison (Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn) et recordman du monde (Kendra Harrison).

Camacho-Quinn a rencontré les prédictions en 100 haies

| .

Le 12.26 accrédité par les Caraïbes en ‘demi’ s’est aventuré à un nouveau record du monde (il est détenu par l’Amérique du Nord avec 12.20), mais un petit doute dans l’avant-dernier obstacle a pesé sur cette possibilité. Cependant, Camacho-Quinn a gagné avec 12.37 pour réaliser votre premier grand succès international, suivi par Harrison (12,52) et une rayonnante jamaïcaine Megan Tapper (12,55).