Telle est la situation alimentaire désastreuse dans cet État secret, Kim Jong-un a averti les citoyens qu’ils devaient manger moins de nourriture jusqu’à ce que le pays puisse rouvrir sa frontière avec la Chine. Alors que des familles à travers le pays luttent pour se nourrir, on a dit à beaucoup qu’elles pourraient atténuer la crise en mangeant les cygnes noirs du pays. Timothy Cho a fui la Corée du Nord à l’âge de 17 ans. Il vit maintenant à Denton, dans le Grand Manchester et travaille pour Open Doors, une organisation caritative qui soutient les chrétiens persécutés dans le monde, y compris ceux qui vivent sous le régime totalitaire.

Open Doors estime que 400 000 Nord-Coréens sont chrétiens, soit environ 1,5% des 26 millions d’habitants.

La Corée du Nord est fortement dépendante des importations alimentaires, mais une vaste partie de ses produits agricoles a été détruite à la suite des inondations dévastatrices de l’été.

M. Cho a déclaré à Express.co.uk qu’il craignait qu’une autre catastrophe naturelle puisse « faire sauter le pays ».

Il suggère que les décès pourraient dépasser les trois millions de personnes estimées qui sont mortes au cours de la « marche ardue » – une période de famine massive en Corée du Nord entre 1994 et 1998.

M. Cho, qui était sans abri et torturé en prison avant de s’échapper, pense que l’impact d’une catastrophe naturelle post-Covid conduirait à une tragédie indicible.

Il a déclaré : « Si nous assistons à une autre catastrophe majeure, elle emportera le pays.

« Ce sera pire que la marche ardue.

« Ils n’auront aucun moyen de survivre.

Il se résume au mieux par une flambée des prix des aliments de base, comme le maïs, dont le prix a doublé entre décembre 2020 et juin 2021.

Un kilo de maïs – une alternative moins appréciée mais moins chère au riz – est passé à 3 137 won (environ 2 £).

La Corée du Nord dépend fortement des importations en provenance de Chine, mais cela a été touché après que la Chine a fermé sa frontière avec la Corée du Nord en raison de la pandémie.

M. Cho a ajouté: « Pour l’instant, en décembre, les gens pourront peut-être survivre.

« Mais c’est une assez petite quantité donc entre février et mars, les gens devront chercher de la nourriture substantielle.

« À moins que la Corée du Nord interagisse avec des organisations internationales, je ne vois rien de viable arriver pour nourrir la population. »

Il avait précédemment déclaré : « Les Nord-Coréens avaient faim bien avant le début de la pandémie.

« La crise du COVID-19 n’a fait qu’aggraver une mauvaise situation.

« Les tracteurs, les engrais, les pesticides et autres matériaux ne sont plus abordables, la fermeture des frontières faisant monter les prix en flèche, rendant la production alimentaire encore plus difficile que d’habitude.

« L’approvisionnement en nourriture en provenance de l’extérieur de la Corée du Nord, qu’elle soit officiellement importée ou introduite en contrebande sur le marché noir, a également été largement bloquée avec la fermeture des frontières COVID-19.

« J’ai vu la mort de mon peuple sous mes yeux depuis que je suis enfant.

« Il y a un isolement continu, la famine, l’obscurité, l’oppression et la persécution.

« Et pourtant, les autorités nord-coréennes n’arrêtent pas de dire : ‘Serrez votre ceinture et suivez nos chers dirigeants’. »