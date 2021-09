Un événement Nokia fait allusion à la première tablette Nokia depuis un moment

TL;DR

HMD Global a annoncé son intention d’introduire au moins un nouvel appareil le 6 octobre. Le nouveau produit pourrait être une tablette de marque Nokia. Si tel est le cas, ce serait le premier produit de ce type depuis plusieurs années avec le nom Nokia.

HMD Global rejoint la liste des entreprises d’appareils mobiles avec des annonces à venir cet automne. Aujourd’hui, il a utilisé sa page Twitter Nokia Mobile (via Phonearena) pour nous taquiner avec une sorte de révélation qui arrivera le 6 octobre. Il semble probable que l’événement présentera officiellement une tablette de marque Nokia.

Le teaser montre les premiers smartphones Nokia aux côtés de smartphones Android plus modernes portant la marque Nokia. Le dernier objet de la gamme est une boîte qui semble beaucoup plus grande que toute autre chose. Le message Twitter dit simplement : « Notre famille continue de s’agrandir.

Des rapports précédents de Nokiamob.net et d’autres affirment que HMD Global envisage effectivement de lancer une tablette basée sur Android. Les rapports affirment que le produit pourrait s’appeler le Nokia T20, avec un écran de 10,36 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi qu’une version pouvant prendre en charge la 4G sans fil. Le prix de cette tablette au Royaume-Uni aurait été divulgué par un détaillant, avec 185 £ (~ 257 $) pour le modèle standard et 202 £ (~ 280 $) pour la version 4G. Si HMD Global lance effectivement une tablette Nokia, ce serait le premier produit de ce type avec la marque Nokia depuis le Nokia N1 en 2015.

Il est également possible que HMD Global dévoile également de nouveaux smartphones Nokia le 6 octobre. Dans une interview avec Android Authority plus tôt cette année, Juho Sarvikas, chef de produit de HMD Global, nous a dit que la société pourrait proposer des smartphones plus abordables avec prise en charge 5G cette année. Ce premier téléphone de ce type pourrait être le Nokia G50 5G, qui, selon le site chinois TENAA, pourrait avoir un grand écran de 6,82 pouces. Nous attendons également toujours de voir si HMD Global lancera un véritable téléphone haut de gamme cette année. Des rumeurs sur le Nokia X50, avec sa caméra arrière principale de 108 MP, circulent depuis des mois.