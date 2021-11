Un événement unique arrive à Animal Crossing: New Horizons en novembre

Animal Crossing: New Horizons imite souvent la vraie vie avec des vacances telles que Halloween et Noël – euh, je veux dire … Toy Day. Un autre nouvel événement récemment découvert reflète notre propre Black Friday, le lendemain de Thanksgiving. Appelé à juste titre « Nook Friday », cet événement propose des ventes à la porte dans votre propre Nook’s Cranny.

Un rapport de Nintendo Life suggère que l’événement commence le 26 novembre, jusqu’à la fin du mois. Les joueurs qui visitent Nook’s Cranny peuvent recevoir jusqu’à 30% de réduction sur les articles pendant l’événement. Nous ne savons pas encore si les nouvelles ordonnances insulaires telles que l’ordonnance Bell Boom affecteront cela, mais nous ne manquerons pas de vous mettre à jour dès que de nouvelles informations seront révélées.

Bien que les articles proposés chez Nook’s Cranny soient aléatoires, des milliers de nouveaux articles ont récemment été publiés parallèlement à la mise à jour 2.0 cette semaine, vous pouvez donc trouver quelque chose de nouveau! De nouveaux articles sont également disponibles aux services aux résidents et à Harvey’s Island, alors ne comptez pas sur Nook’s Cranny pour être votre source exclusive pour ces articles. Assurez-vous de faire le tour de tous les nouveaux magasins chaque jour afin de remplir votre catalogue. Si vous avez besoin de Bells, il vous reste encore quelques semaines, alors ne vous inquiétez pas ! Faire des cloches rapidement est super facile.

