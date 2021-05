Un éventuel acte d’accusation se rapproche de la ligne d’arrivée avec le témoignage de Don McGahn ⋆ .

Il est très prudent de dire que Trump a connu une période post-présidentielle difficile en matière de responsabilité juridique, à la fois pénale et civile. Nous avons rendu compte du cas possible sortant de New York la nuit dernière ainsi que nos réserves sur tout État poursuivant un ancien président (que nous ayons raison ou tort, les préoccupations concernant la nature intrinsèquement politique sont problématiques). Nous avons noté que nous croyions que toute décision de poursuivre un ancien président devrait être prise par la nation dans son ensemble, une affaire portée par le DOJ.

Eh bien, maintenant, un jour plus tard, Trump est un pas de plus. Le Congrès et la Maison Blanche (la Maison Blanche de Biden) sont parvenus à un accord permettant à Don McGahn de témoigner au Congrès de ce qu’il a vu Trump faire en ce qui concerne d’éventuelles accusations d’obstruction à la justice dans l’affaire Mueller. Si le Congrès entend ce qu’il croit être un crime, il peut renvoyer l’affaire au DOJ, qui peut ou non prendre l’affaire. Étant donné que Mueller a décrit un certain nombre de cas d’obstruction à la justice, il est tout à fait plausible que Garland se déplace déjà sur une telle affaire de toute façon.

Le fait intéressant est que Trump ne faisait pas partie de l’accord. Il se trouve que Trump n’est plus président et, du moins en théorie, ne peut pas revendiquer le privilège exécutif, bien qu’il puisse essayer. Comme l’explique le New York Times:

L’administration Biden et les démocrates de la Chambre ont conclu un accord de principe pour permettre à l’ancien avocat du président Donald J.Trump à la Maison Blanche, Donald F.McGahn II, de témoigner devant le Congrès des efforts de M. Trump pour faire obstruction à l’enquête sur la Russie, selon un dossier déposé en retard Mardi….

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Mais le dépôt a également signalé un potentiel joker: «L’ancien président Trump, qui n’est pas partie à cette affaire, n’est pas partie à l’accord de principe concernant un accommodement», a-t-il déclaré.

Cette absence laisse ouverte la question de savoir si M. Trump pourrait essayer d’intervenir pour empêcher M. McGahn de témoigner en invoquant le privilège exécutif. Une tentative de l’invoquer par M. Trump soulèverait de nouvelles questions sur la mesure dans laquelle un ancien président peut faire valoir le privilège lorsque le président sortant refuse de le faire.

Si nous savons quelque chose sur Trump, il se déplacera pour bloquer l’affaire, revendiquant le privilège exécutif pour lui-même, même lorsque le président actuel n’est pas d’accord. (Biden a de nombreuses raisons de se garder de donner au Congrès un accès large à la Maison Blanche, il sait que si le GOP dirige la Maison en 2022, il le destituera, et donc Biden ne veut pas ouvrir complètement la porte) .

Mais même si Trump tente d’intervenir en intentant une action en justice pour obtenir une injonction, ces types d’affaires peuvent – parfois – être entendus sur une base extradée, ce que le DOJ de Trump n’a jamais prétendu mais pourrait être revendiqué dans cette affaire.

Compte tenu de tout ce que nous avons lu sur ce qui s’est passé dans les coulisses avec McGahn, et Trump demandant à McGahn de renvoyer Jeff Sessions pour ne pas avoir renvoyé Comey, McGahn est la personne la plus susceptible d’avoir le type de témoignage qui gagnerait enfin un rocher à Trump- un acte d’accusation fédéral solide. Nous ne pouvons qu’espérer. Nous jouons à ce jeu d’attente depuis longtemps. Cela ne peut pas durer éternellement. Ce sont de bons signes.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak