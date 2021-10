Un éventuel changement de propriétaire de Sauber n’est pas mentionné dans les pourparlers de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas a déclaré que la perspective de voir Sauber vendre le contrôle de l’équipe Alfa Romeo n’avait pas surgi dans ses négociations contractuelles.

Le Finlandais mettra fin à sa carrière Mercedes à la fin de la campagne 2021 avec un passage à Alfa Romeo aligné.

Bottas a signé un contrat pluriannuel avec l’équipe soutenue par Sauber, à considérer comme leur chef d’équipe dans le but de grimper dans l’ordre hiérarchique de la Formule 1 en vertu de la nouvelle réglementation à partir de 2022.

Ce dont il n’a pas été informé, c’est la possibilité d’un changement de propriétaire, avec des rumeurs selon lesquelles Michael Andretti pourrait acheter une participation majoritaire dans l’équipe.

Bottas n’est pas certain de la validité de ces rumeurs, mais soutient l’équipe pour prendre la meilleure décision possible pour son avenir.

« Je n’étais pas au courant pendant les négociations à ce sujet. Et pour être honnête, je ne connais pas beaucoup de détails s’il y a réellement une grande chance que cela se produise ou non », a-t-il déclaré à The Race.

« Mais je suis sûr que les personnes qui prendront la décision sauront ce qui sera le mieux pour l’équipe à long terme.

« Et je ne pense pas avoir grand-chose à dire sur qui possède l’équipe et avec quel pourcentage, c’est comme ça que ça se passe. C’est le côté commercial de la Formule 1.

« Mais tant que l’équipe a toujours les bonnes personnes, des personnes clés qui, je pense, peuvent faire un excellent travail, c’est la chose principale pour moi. »

Pour Bottas, une partie importante de son éloignement de Mercedes consistait à acheter un projet stable sur plusieurs saisons, plutôt que les contrats glissants d’un an auxquels il s’était habitué en tant que pilote Mercedes.

Et donc, avec le pilote IndyCar Colton Herta désormais lié à l’équipe dans le cadre de cette prise de contrôle, et le désir connu d’Andretti d’établir une influence américaine s’il s’impliquait dans les opérations de F1 de Sauber, Bottas pourrait être pardonné d’avoir des inquiétudes concernant tout accord potentiel.

Cependant, il dit qu’il n’aurait aucune raison de ne pas saluer l’arrivée d’Andretti.

« Pourquoi pas? » il a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait l’implication d’Andretti dans l’équipe.

« Évidemment, en tant que pilote pour l’équipe à l’avenir, ce serait bien avant cela d’en savoir un peu plus sur les plans pour l’avenir.

« Mais oui, pourquoi pas ? »

Le directeur de Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’il avait lui aussi eu des entretiens avec Andretti, mais pas récemment, mais a souligné qu’il n’en était rien de « concret ».