Un ex-coureur de la NFL aurait été vu dans une vidéo attaquant une ex-petite amie devant son fils de 5 mois

L’ancien porteur de ballon de la NFL Zac Stacy est accusé d’avoir brutalement agressé son ex-petite amie devant leur fils de 5 mois. Une vidéo de l’incident a été divulguée en ligne et montre un homme identifié comme Stacy en train de frapper la femme avant de la claquer contre une télévision. Selon TMZ Sports, l’altercation s’est produite samedi au domicile de la femme en Floride.

Stacy serait devenu furieux et agressif avec la femme lors d’une dispute, l’amenant à lui donner un coup de poing et à la jeter à travers la pièce dans la télévision. Dans la vidéo, la femme dit à Stacy d’arrêter. Elle a appelé la police après l’altercation, mais Stacy était partie quand ils sont arrivés. La femme a déposé une ordonnance d’éloignement lundi, affirmant que Stacy était venue samedi pour voir son fils.

« Il m’a donné plusieurs coups de poing à la tête ! Je l’ai supplié d’arrêter parce que le bébé était sur le canapé à quelques mètres de l’endroit où il m’a frappé », a écrit la femme dans le document de l’ordonnance de non-communication. Il est ensuite venu me chercher et m’a jeté dans ma télé. La télé a commencé à tomber et il s’est retourné pour s’assurer que je ne me levais pas. Alors que je m’allongeais sur le sol, il a commencé à me crier dessus, me disant que je suis destructeur. Il m’a ensuite soulevée du sol et de mes pieds et m’a plaquée contre le siège gonflable de notre fils.

Stacy, 30 ans, a été sélectionnée au cinquième tour du repêchage de la NFL 2015 par les Rams de St. Louis. Il a eu un impact important lors de sa saison recrue, cumulant 973 verges et sept touchés en 250 courses. Stacy a joué une autre saison avec les Rams avant d’être échangé aux Jets de New York en 2015. Il a été licencié par les Jets en 2016, puis a annoncé sa retraite de la NFL en 2017 en raison de blessures et de la prise en charge de son frère, atteint du syndrome de Down. .

« Je tiens à remercier la Ligue nationale de football, l’ancienne organisation St. Louis maintenant Los Angeles Rams, l’organisation New York Jets pour avoir réalisé mon rêve », a écrit Stacy dans un post Instagram au moment de sa retraite, par Saturday Down Sud. Ce fut un honneur de représenter les deux organisations sur et en dehors du terrain. »