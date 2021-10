Un ex-détenu est battu à mort à Valence

29/10/2021 à 10:00 CEST

Ignacio Cabanes / Teresa Domínguez

Les célèbres Casitas Rosa de la Malva-rosa de València ont été le théâtre ce jeudi d’un nouvel épisode violent. Federico Maria Occhipinti, un toxicomane de 31 ans de nationalité italienne a été retrouvé mort avec des signes extérieurs de violence gisant dans la rue San Juan de Dios. Le corps sans vie de la victime, qui venait de purger une peine à la prison de Picassent, a eu des coups sur la partie latérale et occipitale du crâne.

Le corps a été retrouvé peu avant huit heures du matin dans le quartier susmentionné de Valence, entre le trottoir et le trottoir. Apparemment, le défunt, avec des problèmes dus à sa toxicomanie, se serait rendu à la Casitas Rosa précisément pour acheter des stupéfiants, bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir si la personne qui l’a tué, éventuellement avec un objet contondant, a agi lors d’une combat ou si je m’y attendais.

Des agents du groupe Homicide de la Police nationale de Valence ont pris en charge les enquêtes pour déterminer la paternité de ce nouvel homicide.

Le coroner, lors d’une première inspection visuelle, et en attendant que l’autopsie soit pratiquée aujourd’hui à l’Institut de médecine légale (IML) de Valence, a apprécié les signes évidents d’une mort violente. Après avoir confirmé que la brèche dans le crâne pouvait avoir été provoquée intentionnellement, le juge d’instruction numéro trois de Valence a été avisé – en fonctions de garde pendant quelques minutes – qui s’est rendu sur les lieux du crime et a autorisé l’enlèvement du corps une fois les travaux de police et de médecine légale terminés.

Dès qu’ils ont reçu l’avis qu’il y avait une personne ensanglantée et inerte allongée au milieu de la rue, des agents de la police nationale et de la police locale de Valence se sont rendus dans le quartier susmentionné.. Une ambulance a également été dépêchée, dont le médecin n’a pu que confirmer le décès de l’homme. Initialement, l’identité de la victime était inconnue, car il manquait de papiers, mais après plusieurs enquêtes, la police a pu confirmer qu’il s’agissait de Federico Maria Occhipinti, un Italien de 31 ans ayant des antécédents de crimes violents, y compris de mauvais traitements, qui avait récemment sorti de prison.

Silence dans le voisinage

Personne dans le quartier ne semblait avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Le crime aurait eu lieu entre 5h30 et 7h00 jeudi. « A cinq heures du matin j’étais au coin et il n’y avait personne, pas le mort, pas de bagarre ou quoi que ce soit »dit un témoin qui a passé une demi-heure dans le quartier, fréquenté par des toxicomanes, puisqu’il s’agit de l’un des points de vente au détail de drogue noire de la ville.

« On a entendu des ennuis mais je dormais le garçon et je n’ai pas du tout regardé », raconte un autre voisin. Une autre femme a indiqué qu’à sept heures du matin, en revenant de l’hôpital clinique avec son fils, Il est entré directement dans la maison et ne sait pas vraiment si le défunt gisait déjà là dans la rue. Certains ont souligné que l’homme avait été vu avec un compatriote italien plus commun dans la région.