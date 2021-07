Un examen approfondi d’El Salvador ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Dans cet épisode de “Fed Watch”, les hôtes ont approfondi le Salvador et les avantages potentiels de son adoption du bitcoin.

Dans cet épisode du podcast « Fed Watch » de Bitcoin Magazine, nous, vos hôtes Christian Keroles et Ansel Lindner, avons discuté de mon récent article « Comment Bitcoin aura un impact sur la géopolitique d’El Salvador ». Vous entendrez une perspective optimiste, mais réaliste, sur le Salvador et apprendrez comment le bitcoin peut affecter les pays lorsqu’ils l’adoptent comme monnaie légale.

Nous avons commencé l’émission en expliquant pourquoi ce sujet est important. El Salvador ouvre la voie en ajoutant le bitcoin comme monnaie légale et il y a beaucoup à faire pour que le bitcoin fonctionne. Les gens sont ravis que le bitcoin montre au monde tous les avantages qu’il peut apporter aux nations prêtes à faire le pas de géant vers l’avenir.

L’article est divisé en plusieurs sections et nous avons pris notre temps pour parcourir chacune d’entre elles.

Le premier est l’histoire et la politique. L’histoire du Salvador est multiculturelle. C’était le lieu de rencontre des cultures maya, aztèque et d’autres cultures d’Amérique centrale. La région était traditionnellement relativement décentralisée en microrégions et n’a jamais été consolidée en un siège de pouvoir dynamique. À une époque plus moderne, son peuple a eu du mal à consolider son pouvoir légitime dans un gouvernement, avec des guerres civiles et des divisions de gangs violentes et effrénées. Les récents succès remportés dans ce domaine par le président Nayib Bukele sont prometteurs, mais ne prouvent pas que leurs penchants historiques ont disparu à jamais.

Ensuite, nous avons abordé la géographie, qui est au cœur de toute analyse géopolitique. El Salvador a de nombreuses faiblesses à cet égard. Il n’a pas de voies navigables, pas de chemins de fer commerciaux, pas de grands ports et ne se trouve pas sur une route commerciale importante. Ce petit pays dispose d’un bon réseau routier, d’un potentiel élevé de production d’énergie hydroélectrique et géothermique et de superbes plages avec certains des meilleurs surfeurs au monde. Ces faits à eux seuls dessinent l’avenir du pays. Il ne s’agira pas d’une centrale commerciale/industrielle et s’efforcera d’exploiter ses atouts pour se développer.

Les envois de fonds constituent également une partie importante de l’économie salvadorienne, représentant 25% du total en 2020 selon la Banque mondiale. L’économie, très dépendante des envois de fonds, est vulnérable aux frais élevés d’entreprises occidentales comme Western Union. Réduire les frais et permettre à des milliards de dollars de plus d’atteindre leurs citoyens est une préoccupation très élevée sur la liste des priorités du régime actuel.

Très intelligemment, El Salvador a identifié le bitcoin comme l’outil parfait pour doubler ses atouts uniques. L’exploitation minière de Bitcoin peut exploiter son potentiel d’énergie propre et promouvoir les investissements dans cette industrie ; le bitcoin est mondial et sans frontières, ce qui le rend idéal comme monnaie pour l’industrie du tourisme ; et les frais sur les envois de fonds peuvent être minimisés grâce à des entreprises de pointe.

Toutes ces choses étant dites, le bitcoin apportera d’énormes avantages au Salvador, mais les attentes doivent être réalistes. Selon la Banque mondiale, le PIB par habitant en 2020 était de 3 798,60 $, supérieur à celui de ses voisins immédiats, mais un tiers des niveaux du Costa Rica et du Panama. Doubler l’économie d’El Salvador au cours de la prochaine décennie serait un résultat fantastique, mais cela le place toujours derrière d’autres pays d’Amérique centrale en termes de PIB par habitant. Aussi, avec plus d’argent vient plus de problèmes. Il est peu probable qu’El Salvador ait surmonté ses défis géopolitiques uniques et ne reste pas stable pour toujours. Ce sont tous des facteurs importants à prendre en compte au moment de décider en tant que bitcoin de déménager dans le pays favorable aux bitcoins.

Enfin, nous avons terminé notre épisode par une discussion générale sur l’action des prix du bitcoin. Les fondamentaux sont très solides, mais verrons-nous une baisse avant une nouvelle hausse ? Nous avons parlé de mempool, du trafic réseau, du taux de hachage minier, du déverrouillage GBTC et d’autres préoccupations. Ces sujets sont traités plus en détail dans mes newsletters sur bitcoinandmarkets.com.

Dans l’ensemble, si vous voulez jeter un regard sobre sur le Salvador et comprendre comment le bitcoin peut affecter les pays lorsqu’ils l’adoptent comme monnaie légale, c’est un épisode à écouter absolument.