Un examen approfondi des fonctionnalités clés de Gmail

Gmail est devenu le service de messagerie le plus populaire au monde depuis son introduction en 2004. Certes, il n’a pas d’excellents antécédents en matière de confidentialité, mais pour une pure facilité d’utilisation et de superbes fonctionnalités, rien ne peut touchez le mastodonte de Google. Il y a tellement de fonctionnalités Gmail qu’il peut souvent être difficile de toutes les suivre. Voici donc le guide ultime d’Android Authority sur Gmail, avec toutes les fonctionnalités dont vous saviez qu’elles existaient, et certaines que vous ne connaissiez peut-être pas.

Qu’est-ce que Gmail ?

Gmail est le service de messagerie mis en place et géré par Google depuis 2004. Au début, c’était un service sur invitation uniquement, mais finalement, Google l’a ouvert à tous ceux qui le voulaient. C’était révolutionnaire car il offrait plus d’espace de stockage que tout autre. plate-forme de messagerie à l’époque. En fait, Google a affirmé que nous n’aurions plus jamais à supprimer un autre e-mail. Depuis son lancement en 2004, le service a parcouru un très long chemin, les fonctionnalités de Gmail étant supprimées et de nouvelles étant constamment ajoutées. C’est un travail constant en cours.

Gmail est-il gratuit ?

Cependant, si vous devez connecter votre propre adresse e-mail de domaine à Gmail (quelque chose comme john.doe@example.com), vous devrez passer à l’espace de travail Google payant. Le coût de Google Workspace dépend du nombre d’adresses e-mail que vous créez sur votre domaine. Chaque adresse e-mail ne coûte que quelques dollars par mois, et encore une fois, l’espace peut être mis à niveau, en fonction de vos besoins.

Pourquoi utiliser Gmail ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Gmail est passé en tête du pack de messagerie.

Gmail est-il disponible dans mon pays ?

Standard

Dans l’ensemble, Gmail et tous les services Google associés sont disponibles dans le monde entier. Cependant, dans certains pays, le gouvernement de ce pays a bloqué Google pour des raisons politiques. Un exemple classique est la Chine. La Russie a brièvement bloqué Gmail et d’autres services Google dans leur différend sur Telegram, mais cette interdiction a maintenant été levée. Certains autres pays peuvent également restreindre l’accès à Gmail. Et Google peut s’abstenir de lui en proposer d’autres.

Comme pour toutes les situations politiques, les choses peuvent changer à tout moment, les restrictions étant levées dans certains endroits tout en étant nouvellement appliquées dans d’autres. Mais en général, Gmail est disponible dans la plupart des endroits à travers le monde.

Combien de comptes Gmail pouvez-vous avoir ?

Comment configurer un compte Gmail ?

N’oubliez pas non plus que Google ne fournit pas de date de création de compte. Par conséquent, si vous en avez besoin à des fins de récupération de compte, vous devez conserver une sauvegarde de l’e-mail de bienvenue Gmail dans un endroit sûr.

Comment supprimer un compte Gmail ?

Il est simple de supprimer un compte Google, et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement supprimer Gmail, mais pas les autres services Google associés. Vous devez vous rendre sur la page de votre compte Google pour commencer. Si vous supprimez votre compte Google/Gmail, puis changez d’avis, vous disposez d’une brève fenêtre d’opportunité pour le récupérer. Mais ne traîne pas. Plus vous attendez, plus vos chances de récupérer le compte sont minces.

Comment récupérer un compte Gmail si je suis bloqué ou piraté ?

Étant donné que Gmail est le service de messagerie le plus populaire et le plus utilisé, les utilisateurs de Gmail sont une cible importante pour les pirates. Il y a aussi de bonnes chances qu’à un moment donné, vous vous retrouviez exclu de votre compte.

Comment puis-je contourner les limites d’envoi de Gmail ?

Gmail ne doit pas être utilisé pour des e-mails de masse, et si vous le faites, vous risquez que votre compte soit suspendu par Google pour utilisation abusive. Les groupes de diffusion plus petits dans Gmail conviennent cependant, et ils fonctionnent très bien si vous appartenez à un club, un groupe informel ou un environnement de bureau.

Pour les comptes personnels, Google impose actuellement une limite de 500 emails toutes les 24 heures (ou un email à 500 participants, par exemple). Si vous disposez d’un compte Google Workspace payant, cette limite passe à 2 000 e-mails toutes les 24 heures.

Comment puis-je modifier mon mot de passe Gmail ?

Qu’est-ce que IMAP dans Gmail ?

IMAP est une fonctionnalité qui a largement remplacé le protocole POP. Lorsque vous utilisez un programme de messagerie local, tel qu’Outlook, pour accéder à vos e-mails, vous avez besoin de POP ou d’IMAP pour transférer vos e-mails. Cependant, POP ne télécharge qu’une copie de vos e-mails sur le programme de messagerie local. Si vous répondez à des e-mails sur votre ordinateur ou supprimez quoi que ce soit, ces modifications ne seront pas reflétées dans votre compte en ligne.

IMAP, en revanche, est un processus bidirectionnel. Il télécharge vos e-mails sur votre ordinateur et synchronise vos modifications avec votre compte en ligne.

Comment crypter mon e-mail dans Gmail ?

Gmail n’a actuellement pas de fonction de cryptage intégrée, vous devrez donc vous fier à une extension tierce pour faire le travail à votre place. Le meilleur est FlowCrypt, et une fois que vous avez installé l’extension gratuite, suivez les invites à l’écran. Il fonctionne avec le protocole de cryptage PGP, mais vous n’avez pas besoin de connaître PGP pour utiliser FlowCrypt. L’extension fait un excellent travail en faisant le gros du travail pour vous.

Comment transférer des e-mails d’une autre plate-forme vers Gmail ?

Si vous êtes vendu sur Gmail et que vous ne souhaitez plus jamais utiliser une autre plate-forme de messagerie, il est temps de commencer à transférer ces e-mails. La plupart des plates-formes de messagerie – à l’exception d’AOL apparemment – prennent en charge le transfert vers un autre service de messagerie. Les deux principaux services – Yahoo et Outlook – rendent l’ensemble du processus très simple. Cependant, Yahoo n’autorise le transfert d’e-mails que si vous utilisez leur forfait payant.

Que puis-je faire si mon compte Gmail ne reçoit pas d’e-mails ?

Gmail a un bon record de disponibilité et ne souffre pas trop de problèmes et de pannes. Cependant, il y aura des moments où vos e-mails peuvent ne pas arriver comme ils le devraient. C’est là que notre excellent guide de dépannage vous sauvera la journée. Que vous soyez à court d’espace de stockage, que vous ayez un filtre défectueux, que vos paramètres IMAP doivent être corrigés ou que vous rencontriez des problèmes avec d’autres fonctionnalités de Gmail, vous en trouverez bientôt la cause.

Comment envoyer et recevoir des fax depuis mon compte Gmail ?

Oui, le Gmail moderne entre soudainement en collision avec la technologie des années 90 ! Si vous avez affaire à quelqu’un qui s’accroche encore à son télécopieur bien-aimé, vous pouvez utiliser Gmail pour lui envoyer un fax. Si vous êtes prêt à payer des frais mensuels, vous pouvez configurer un numéro de fax virtuel pour recevoir des fax dans votre boîte de réception Gmail. Lorsque vous configurez un nouveau compte de télécopie avec Fax Plus, vous pouvez envoyer jusqu’à dix pages au total avant de payer des frais minimes par page.

Comment configurer des rappels automatiques par e-mail dans Gmail ?

Gmail se transforme maintenant en votre mère ou votre conjoint en vous incitant à répondre aux e-mails. Il analysera également votre boîte d’envoi pour voir lesquels de vos e-mails n’ont pas été répondus par le destinataire afin que vous puissiez les retrouver. Utile? Peut-être à certaines personnes. Mais si vous n’aimez pas que Google vous pousse constamment avec un gros bâton, vous pouvez facilement désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres.

Comment configurer des modèles d’e-mails dans Gmail

Gmail est également déterminé à vous faire gagner autant de temps de saisie que possible grâce à cette fonctionnalité de productivité. Si vous vous retrouvez à taper le même e-mail encore et encore, vous pouvez le transformer en modèle. Ensuite, sélectionnez le modèle la prochaine fois que vous en aurez besoin et la fenêtre de courrier électronique sera préremplie avec le texte. Celui-ci changera votre vie si vous envoyez beaucoup d’emails chaque jour.

Comment ajouter ou modifier une signature dans Gmail ?

Si vous utilisez votre messagerie pour le travail ou si vous souhaitez simplement présenter une image professionnelle, la mise en place d’une signature électronique automatique est indispensable. Gmail simplifie les choses. Allez dans les paramètres, puis le Général onglet, puis faites défiler vers le bas. Vous pouvez insérer du HTML et une image, mais dans l’ensemble, les options de formatage sont un peu minces. Cela dit, votre signature Gmail ne devrait pas contenir trop de cloches et de sifflets de toute façon.

Comment imprimer des e-mails dans Gmail ?

Même si la tendance actuelle est d’aller vers les fichiers numériques et un bureau sans papier, il y aura toujours des moments où l’impression d’un e-mail sera nécessaire. Pour imprimer un e-mail dans Gmail, cliquez sur l’icône de l’imprimante en haut à droite de l’écran. Vous verrez alors un aperçu correctement formaté de l’e-mail, ainsi que diverses autres options.

Comment configurer le transfert d’e-mails dans Gmail ?

Si vous souhaitez transférer tout ou partie de vos e-mails Gmail, vous pouvez le faire dans les paramètres. Vous pouvez configurer une adresse e-mail de transfert en vous rendant sur le Transfert et POP/IMAP section. Vous pouvez également spécifier si l’original reste dans le compte Gmail ou s’il est supprimé ou archivé.

R : Pour personnaliser votre compte Google/Gmail, accédez à la page de votre compte Google, cliquez sur la section image et téléchargez l’image souhaitée. Cependant, cela peut ne pas apparaître tout de suite, car les serveurs de Google sont parfois lents à se mettre à jour.

UNE: Si vous êtes constamment redirigé vers le mauvais compte Gmail, vous devez vous déconnecter de tous les autres comptes connectés. Connectez-vous ensuite à celui que vous souhaitez utiliser par défaut. Celui-ci devient alors le compte par défaut.

UNE: Dans le coin inférieur droit de la fenêtre Gmail se trouve un lien vers une fenêtre contextuelle. Cette fenêtre vous montre toutes les fois où quelqu’un (espérons seulement vous) s’est connecté au compte. Vous pouvez ensuite vous déconnecter de toutes les autres sessions et si vous ne reconnaissez pas une adresse IP, vous pouvez la rechercher sur Google.

UNE: CC signifie Carbon Copy et BCC signifie Blind Carbon Copy. Vous pouvez placer l’adresse e-mail dans la colonne CC lorsque vous envoyez un e-mail. Cela montre au destinataire principal de l’e-mail que la personne en CC a été copiée dans l’e-mail. Si vous préférez que quelqu’un soit secrètement copié, à l’insu du destinataire principal de l’e-mail, placez l’adresse e-mail dans la colonne Cci.

UNE: Si les e-mails sont toujours dans la corbeille, il est très facile de les retirer à nouveau. Cependant, si la corbeille a été vidée, il est impossible de récupérer les e-mails.

UNE: Vous ne pouvez demander des confirmations de lecture dans Gmail que si vous utilisez l’espace de travail Google payant. L’administrateur du compte Workspace doit activer la fonctionnalité de confirmation de lecture, et cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour que la fonctionnalité apparaisse.

UNE: Uniquement sur les appareils Android, qui peuvent être activés dans les paramètres. Sur iOS, vous devez activer le mode sombre dans les paramètres de l’ensemble du téléphone. Sur le bureau, vous devez activer le thème d’arrière-plan sombre pour que les choses deviennent noires.

Voilà qui conclut notre guide des fonctionnalités de Gmail ? Des questions? Pingez-nous dans les commentaires.

