Un examen britannique met en doute l’efficacité des exigences en matière de masques scolaires

Des élèves travaillent dans une salle de classe de la Fulham Boys School à Londres, au Royaume-Uni, le 4 janvier 2022. (Kevin Coombs/.)

Un rapport du ministère britannique de l’Éducation jette le doute sur les preuves citées pour soutenir le récent mandat du gouvernement sur les masques scolaires.

Les écoles en Angleterre n’ont pas recommandé aux élèves de porter des masques faciaux à l’automne, mais dimanche, le gouvernement a décidé d’exiger des masques faciaux pour tous les élèves âgés de onze ans et plus jusqu’au 26 janvier, à la lumière de la propagation de la variante Omicron de Covid. En ce qui concerne les jeunes enfants, les directives actuelles du Royaume-Uni stipulent que « les enfants en âge d’aller à l’école primaire et les enfants en bas âge ne devraient pas être invités à porter des couvre-visages ».

Cependant, un examen utilisé par les ministres pour aider à décider de rétablir ou non le masquage pour les élèves âgés de onze ans et plus a admis une certaine incertitude quant à l’efficacité des masques dans les écoles. La critique a été rapportée pour la première fois par la BBC.

« Bien qu’elles ne soient pas concluantes, il existe maintenant un certain nombre d’études scientifiques qui examinent l’association entre COVID-19 et l’utilisation de couvre-visages spécifiquement dans les établissements d’enseignement », indique le rapport.

Une étude gouvernementale de 123 écoles secondaires en Angleterre visait à rechercher l’utilité des masques faciaux dans les écoles secondaires de la première à la troisième semaine d’octobre.

L’étude a révélé qu’un groupe d’écoles secondaires qui nécessitaient des masques faciaux a vu les absences liées à Covid tomber de 5,3% à 3% au cours des trois premières semaines d’octobre, tandis que les écoles qui n’avaient pas besoin de masques ont vu le taux d’absence Covid chuter de 5,3% à 3,6% sur la même période. Cependant, l’examen a noté qu’« il existe un niveau d’incertitude statistique autour du résultat » et que la différence de réduction pourrait être due au hasard.

Aux États-Unis, les tentatives pour déterminer l’efficacité du masquage dans les écoles ont été compliquées par les taux de vaccination plus élevés dans les comtés où le masque scolaire est obligatoire.

L’examen note également que les masques faciaux « peuvent réduire le risque de transmission lorsque les gens sont à proximité ou dans de petits espaces, même pour de courtes durées », bien qu’« ils ne puissent pas compenser une mauvaise ventilation ».

Alors que le Premier ministre Boris Johnson a défendu l’efficacité des masques faciaux, il a déclaré aux journalistes que les exigences scolaires ne seraient pas en place longtemps.

« Il existe de plus en plus de soutien scientifique à l’idée que les masques faciaux peuvent contenir la transmission », a déclaré Johnson aux journalistes lundi. « Je n’aime pas plus l’idée d’avoir des masques faciaux dans la salle de classe que quiconque, mais nous ne les garderons pas une journée de plus que nécessaire. »

