Un examen de “ La dictature de Woke Capital ” ⋆ .

Comment l’Amérique corporative, longtemps considérée comme l’une des institutions américaines les plus conservatrices, est-elle devenue un protagoniste principal dans une guerre culturelle contre toutes sortes d’activisme progressiste?

Nous avons maintenant un spectacle de routine de séminaires sur la responsabilité sociale des entreprises et de conférences environnementales, sociales et de gouvernance – ou ESG -, où les fabricants de gadgets de toutes sortes s’engagent à promouvoir l’activisme climatique, la politique identitaire, le travail syndical et diverses autres causes. D’une manière ou d’une autre, vendre un produit honnête à un prix équitable semble être une préoccupation secondaire dans une entreprise américaine de plus en plus concentrée sur un éventail de parties prenantes aux frontières aussi diffuses que «la communauté locale», «l’environnement mondial» et «la société dans son ensemble».

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Le professionnel de la finance et analyste politique Steve Soukup nous donne une réponse fascinante et approfondie dans sa recherche sur l’investissement politisé moderne, The Dictatorship of Woke Capital.

La première moitié du livre de Soukup est un sprint de haute intensité à travers environ un siècle et demi d’histoire intellectuelle qui vérifie le nom de tout le monde, d’Adam Smith et Karl Marx à Woodrow Wilson, Theodor Adorno, Saul Alinsky et Milton Friedman. Selon le récit de Soukup, le changement a commencé lorsque l’Université Johns Hopkins a été fondée à l’image de l’Université allemande de Heidelberg à la fin du XIXe siècle, et la théorie politique progressiste a commencé à gagner en popularité aux États-Unis. Les mêmes tendances se sont ensuite accélérées lorsqu’une nouvelle génération de marxisme continental a frappé les États-Unis au milieu du XXe siècle.

Les entreprises devraient s’occuper des consommateurs et non des causes. Voici pourquoi: https://t.co/uZOI3T7ljO – FEE (@feeonline) 17 février 2021

Ces développements ont provoqué une révolution dans la façon dont les théoriciens de gauche considéraient les fonctions du gouvernement – et d’autres grandes institutions comme les entreprises.

Premièrement, du point de vue progressiste, ni la vieille aristocratie ni la démocratie libérale n’étaient équipées pour atteindre les objectifs nécessaires de la société. Il fallait plutôt une élite d’administrateurs et de bureaucrates ayant une formation professionnelle. C’était le progressisme de théoriciens comme Woodrow Wilson, Herbert Croly et John Dewey. Ils ont créé un vaste domaine d’autorité gouvernementale pour les administrateurs, mais considéraient toujours leur rôle comme étant en dehors de la politique elle-même.

Plutôt que de rester neutres dans les guerres culturelles, les grandes entreprises ont attaché leurs marques à un côté d’une division politique controversée.

Finalement, cependant, des politologues et des experts en gestion, dirigés par des universitaires comme Dwight Waldo de l’Université de Syracuse, ont décidé que la mise en œuvre experte de politiques démocratiquement choisies ne suffisait plus. On s’attendrait à ce qu’une génération ultérieure d’experts substitue ses propres normes éthiques et philosophiques à celles soutenues par les électeurs.

«Les fonctionnaires devraient devenir des agents de changement actifs, informés et politiquement avisés», comme le dira plus tard l’un des collègues de Waldo.

C’est la recette de ce que les critiques du grand gouvernement en sont venus à appeler une classe dirigeante permanente – des fonctionnaires avec un mandat à vie effectif, collaborant avec des militants aux vues similaires en dehors du gouvernement, qui placent leur propre jugement avant celui des électeurs et de leurs élus. représentants.

Pourtant, la tendance des diplômés universitaires éclairés à orienter les établissements vers des objectifs progressistes ne se limitait pas aux agences gouvernementales. La même logique finirait par s’appliquer également à la gestion des sociétés.

Soukup raconte également comment, en même temps que les spécialistes américains de l’administration publique et de la gestion élargissaient leurs disciplines, des radicaux autoproclamés comme Antonio Gramsci en Italie, György Lukács en Hongrie et Max Horkheimer en Allemagne tentaient de raviver la réputation et l’influence de Marx. en expliquant de nombreuses prédictions ratées de la théorie marxiste. Lorsque les universitaires allemands de la tristement célèbre école de Francfort se sont exilés aux États-Unis lors de la montée au pouvoir d’Hitler, ils ont commencé à exercer une influence significative sur les universitaires et les écrivains américains, culminant avec l’improbable célébrité de la culture pop Herbert Marcuse.

Marcuse était largement associé dans l’imaginaire populaire aux mouvements politiques des années 1960, du radicalisme étudiant sur les campus universitaires à l’amour libre sur les communes et les couvertures de plage à travers l’Amérique. Alors que Soukup soutient qu’il a eu moins d’influence directe sur la politique de gauche que certains ne lui ont donné le crédit, ses idées sur les maux du capitalisme et de la société bourgeoise faisaient partie intégrante de la politique de libération qui a balayé une grande partie du monde dans le monde. fin des années 1960 et début des années 1970. Lorsque le futur juge de la Cour suprême Lewis Powell a déploré l’influence croissante des partisans de la gauche radicale dans son mémo de 1971 à la Chambre de commerce des États-Unis, l’une des rares personnes qu’il critiquait par son nom, en plus de Ralph Nader et Eldridge Cleaver, était Marcuse.

Cette révolution a soutenu que non seulement une économie capitaliste était intrinsèquement exploitante, comme l’enseigne le marxisme classique, mais que l’ensemble de la société moderne est répressive et déshumanisante, avec tout ce qui va de la famille nucléaire à la religion organisée et à l’école formelle conspirant pour circonscrire nos natures essentielles et limiter notre potentiel infini.

Avec une telle perte de crédibilité du «système», il n’est pas surprenant que l’attitude du public à l’égard des entreprises, ambivalente même dans le meilleur des cas, soit devenue plus hostile. Malheureusement pour les personnes qui ont des attitudes anti-institutionnelles, il n’y a jamais assez de bourses universitaires et de positions éditoriales dans le bulletin socialiste pour tout le monde. Plus de 70% des Américains travaillent dans le secteur privé à but lucratif, une fois que nous soustrayons tous ceux qui travaillent pour des agences gouvernementales et des organisations à but non lucratif. Cela signifie que les idées anticapitalistes viennent de l’intérieur du bâtiment.

Tenter de faire de chaque entreprise du monde un combattant politique ne rendra pas le monde meilleur.

Ce conflit, dans lequel de nombreuses personnes – à la fois au niveau d’entrée et au niveau de la direction – travaillent dans des entreprises dont elles se sentent moralement ambivalentes n’est pas entièrement le produit d’une idéologie progressiste, mais la théorie académique qui la sous-tend n’a certainement pas aidé. Mon collègue du Competitive Enterprise Institute, Fred L. Smith, Jr. a beaucoup écrit sur ce problème: les chefs d’entreprise affligés d’un complexe d’infériorité par rapport à leur profession choisie et ressentent le besoin de «racheter» leur position morale dans le monde avec un signal de vertu de gauche.

La seconde moitié de The Dictatorship of Woke Capital répertorie une série de campagnes militantes controversées de certains des plus grands noms de Wall Street: Apple, Disney et Amazon. Les enjeux sont variés, mais la tendance générale est néanmoins préoccupante. Plutôt que de se concentrer sur ce qu’elles connaissent le mieux et de rester neutres dans les guerres culturelles, les grandes entreprises ont mis leurs marques de côté dans un fossé politique controversé. Le verdict quant à savoir si cela sera finalement bon pour les affaires est encore très incertain.

Mis à part les problèmes spécifiques, l’influence de tous ces savants progressistes et marxistes que le livre documente peut être vue dans l’affirmation moderne selon laquelle aucune institution ne devrait être en dehors du domaine politique. Soukup écrit que «cette bataille est entre ceux qui croient que la politique est et devrait être la force dominante dans toutes les interactions humaines et ceux qui croient que la politique n’est qu’une partie de l’expérience humaine, une partie qu’il vaut mieux garder aussi étroite et limitée que possible. . »

Tenter de faire de chaque entreprise du monde un combattant politique ne rendra pas le monde meilleur. Il n’est pas nécessaire d’être un conservateur, comme Soukup, ou un guerrier du libre marché de quelque nature que ce soit, pour apprécier cela.

Review of The Dictatorship of Woke Capital: How Political Correctness Captured Big Business (Encounter Books, 2021), 208 p.