Un examen des plus répandus de la semaine dans l’écosystème crypto

Après qu’El Salvador a annoncé qu’il adopterait Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Le monde a concentré ses yeux sur ce pays. Qui a été secoué par les critiques des partis d’opposition qui ont élevé la voix contre les nouvelles politiques économiques récemment adoptées autour de l’écosystème crypto. Avec cette nouvelle, nous commençons un examen de ce qui est le plus répandu dans l’écosystème crypto.

Au cours de cette semaine, on savait que les fonds de 150 millions de dollars utilisés pour promouvoir la nouvelle loi Bitcoin dans le pays seraient audités. Le chien de garde de la gestion publique d’El Salvador enquêtera sur une plainte concernant la gestion par le gouvernement des achats de bitcoins et des guichets automatiques cryptographiques ultérieurs.

La procédure a été admise par la Cour des comptes. Après avoir reçu une plainte déposée par l’organisation de défense des droits humains Cristosal. Qui travaille pour la défense des victimes de violence au Salvador, au Honduras et au Guatemala.

#ElSalvador | La Cour des comptes de la République nous a notifié l’admission de la plainte que nous avons déposée en tant que Cristosal le 10 de ce mois, pour procéder à un examen d’audit de l’exécution du trust Bitcoin. Nous partageons un fragment du document reçu. pic.twitter.com/FXlkrWhCD3 – Cristosal (@Cristosal) 16 septembre 2021

Le 6 septembre, Bukele a annoncé l’achat de 200 bitcoins et a déclaré que son gouvernement possédait déjà 400 crypto-monnaies de ce type. L’acquisition a eu lieu un jour avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.

Vitalik Buterin parmi les 100 plus influents selon le magazine Time

Le fondateur d’Ethereum fait partie des 100 personnes les plus influentes du magazine Time aux côtés d’Elon Musk dans la catégorie “Innovateurs”. Le seul autre personnage lié aux crypto-monnaies est le président Nayib Bukele. L’homme qui a fait cours légal du Bitcoin au Salvador. Mais il a été inclus dans la catégorie “Leaders”.

Le magazine TIME est emblématique dans le monde entier. C’est un magazine d’information générale, qui est publié chaque semaine aux États-Unis depuis 1923.

Actuellement, il se distingue par sa participation à des événements de grande importance internationale et se positionne comme celui qui cherche à mettre en valeur le travail de centaines de personnes à travers le monde. De la personne du siècle aux personnalités les plus influentes de l’année.

La Banque centrale de Cuba réglementera l’utilisation des crypto-monnaies

Au cours de ce jeudi, la Banque centrale de Cuba a publié une gazette où elle réglementera l’utilisation des crypto-monnaies dans le pays des Caraïbes. Ainsi que l’octroi d’une licence à des prestataires de services d’actifs virtuels pour les opérations liées aux activités financières, d’échange et d’encaissement ou de paiement, dans et depuis le territoire national.

Le document définit l’actif virtuel comme “la représentation numérique de la valeur qui peut être échangée ou transférée numériquement et utilisée pour des paiements ou des investissements”.

Ce terme comprend diverses significations utilisées aux mêmes fins, telles que, actif numérique, actif cryptographique, crypto-monnaie, crypto-monnaie, monnaie virtuelle et monnaie numérique.

Shakira lancera son premier NFT

A travers une publication sur son compte Twitter, la chanteuse colombienne Shakira a annoncé qu’elle lancerait prochainement sa première collection de jetons non fongibles (NFT). Le projet sera disponible à partir du 21 septembre sur MakersPlace. Il a également révélé que les fonds collectés seront utilisés pour aider sa fondation aux pieds nus, ainsi que pour aider l’environnement.

Le créateur derrière ce NFT est Kode Abdo. Également connu sous le nom de Bosslogic, un graphiste et artiste de concept numérique basé en Australie qui a volé le cœur d’Internet avec ses mashups et remixes créatifs de fan art. Il a également créé la collection NFT de Lionel Messi, parmi d’autres œuvres d’art numérique célèbres.

La Hongrie dédie une statue au mystérieux fondateur de Bitcoin

Depuis jeudi, la capitale de la Hongrie possède une imposante statue de bronze qui, selon ses créateurs, est la première au monde à honorer le créateur anonyme de la monnaie numérique Bitcoin.

Installé dans un parc d’affaires près du Danube à Budapest. L’image est située sur un socle en pierre gravé du nom de Satoshi Nakamoto, le pseudonyme du mystérieux développeur Bitcoin, dont la véritable identité est inconnue.

Le visage de l’image est recouvert d’un sweat-shirt à capuche bronze et orné du logo de la pièce. Il n’a pas de traits distinctifs. Et il est très poli pour fonctionner comme un miroir qui reflète l’image de la personne qui le regarde.

Département du Trésor des États-Unis avec un œil sur les Stablecoins

Le département américain du Trésor prépare une revue mettant en évidence les défis posés par les rachats de pièces stables et l’effet d’une éventuelle course sur le marché de la cryptographie.

Selon un rapport Bloomberg du 16 septembre citant des sources anonymes. Les responsables du département du Trésor préparent des recommandations de politique visant à garantir que les détenteurs de pièces stables peuvent librement convertir leurs jetons en d’autres actifs.

Plus de la moitié des milliardaires du monde le seront grâce aux crypto-monnaies

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a partagé un rapport analytique. Rempli de quelques prédictions pour le monde de la cryptographie de la décennie qui vient de commencer l’année dernière.

Il y a parlé de dix sections: Bitcoin n’a pas échoué, Coinbase n’a pas échoué, camps et guerre civile, bulles (et chutes), les applications ont pris plus de temps que prévu, les ICO, les échanges ont capturé la majeure partie de la valeur, les pièces stables, les institutions et la réglementation . Il a également révélé que ses amis Olaf Carlson-Wee et Balaji Srinivasan estiment cela à un prix de 200 000 USD par Bitcoin. Ce qui signifie que plus de la moitié des milliardaires du monde le seront grâce aux crypto-monnaies.

