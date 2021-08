Un examen du commerce des Yankees pour Andrew Heaney révèle des vérités plus importantes sur les délais ⋆ .

Les Yankees Andrew Heaney font leurs débuts

Brian Cashman et les Yankees avaient une date limite d’échange solide, diversifiant leur alignement et secouant leur base de fans et leur club-house avec une paire d’acquisitions solides dans Joey Gallo et Antoine Rizzo.

Le groupe du front office, pour des raisons évidentes, s’amusant moins cette saison que les années précédentes, a quitté la salle de guerre de Tampa en se sentant nouvellement motivé et unifié. Et Rizzo s’est avéré instantanément vital pour le balayage du week-end des Yanks à Miami.

Mais malgré toutes les bonnes vibrations, Cashman and Co. savaient qu’une grande envie de date limite – le pitch – n’était que partiellement satisfaite. Ce n’était pas faute de travail acharné et d’efforts.

La rotation de départ en particulier était une zone d’intérêt, et les Yanks tiraient plus haut que Andrew Heaney. Heaney est meilleur que ses chiffres de saison mais limité dans son plafond, une réalité qui était évidente lors de son premier départ pour New York lundi, dans lequel il a accordé quatre circuits.

Un examen du processus par lequel les Yankees se sont retrouvés avec Heaney, avec l’aimable autorisation des sources directement impliquées, montre à quel point il est plus difficile de résoudre un problème à la date limite de l’échange que d’en identifier un.

Au début de la semaine dernière, les Yanks étudiaient des améliorations potentielles pour l’avant de la rotation, l’arrière de la rotation et l’enclos des releveurs. Ils ont posé des questions sur l’as de Washington d’alors Max Scherzer et on leur a dit que Scherzer ne voulait pas jouer à New York

Ils ont parlé au Minnesota de José Berrios, et est reparti avec la même impression que les Mets : les Twins en voulaient tout simplement trop pour Berrios.

Comme les Mets, les Yanks se sont engagés dans plusieurs conversations sur Berrios, mais n’ont jamais trouvé un prix qui leur convienne (le forfait qui a finalement fait de Berrios un Blue Jay de Toronto, le meilleur espoir Austin Martin

et pichet Simeon Woods-Richardson – dont le stock est élevé mais a un peu baissé avec sa vitesse ces dernières semaines – n’était sans doute pas aussi fort que ce que les Twins voulaient des équipes de New York).

En ce qui concerne les autres cibles des Twins, les Yankees ont appris que Kenta Maeda n’était pas aussi disponible que les médias l’ont indiqué. Ils ont également touché à des pourparlers pour l’arrêt-court Andrelton Simmons, mais ça n’a pas avancé.

L’histoire continue

Le Minnesota ne donnait pas de joueurs, même les futurs agents libres. Ils fixaient les prix, baissaient peu ou pas du tout et détenaient les jetons commerciaux pour lesquels ces prix n’étaient pas atteints. Cela n’a pas créé de rancune, car les front-offices des Yankees et des Twins expriment un sentiment de respect mutuel. Mais cela n’a pas non plus créé d’accords.

2 août 2021 ; Bronx, New York, États-Unis ; Le lanceur partant des Yankees de New York Andrew Heaney (38) réagit après avoir autorisé des home runs dos à dos au cours de la troisième manche contre les Orioles de Baltimore au Yankee Stadium.

Les Anges étaient un partenaire encore plus dur, comme ils le sont souvent. Nouveau directeur général Perry Minasian est bien-aimé, mais propriétaire Arte Moreno a la réputation de rendre les plans de l’équipe difficiles à lire.

Planant autour de 0,500, les Angels ne semblaient pas savoir s’ils voulaient se comporter en vendeurs. Les Yankees étaient intéressés par le démarreur Alex Cobb et plus près Raisel Iglesias, mais ni l’un ni l’autre n’a finalement bougé.

Il était plus clair pour les autres équipes que Heaney était disponible, peut-être parce que sa MPM de 5,27 pouvait être déplacée sans ressembler à un drapeau blanc. Les Yankees, comme la plupart des organisations en 2021, accordent peu d’attention à l’ERA et ont noté que les chiffres périphériques de Heaney étaient un peu meilleurs.

Ce n’est pas que les Yankees ne voulaient pas de Heaney ; ils étaient heureux d’avoir un lanceur qu’ils considéraient comme un projet pour leur personnel d’analyse et d’entraîneurs, et qui pouvait soit commencer, soit servir de swingman polyvalent.

Mais son acquisition rappelle qu’autant que toute base de fans souhaite identifier des joueurs spécifiques comme cibles pour leur équipe à une date limite d’échange, c’est rarement aussi facile pour un front office.

Un directeur général parle à plusieurs équipes de dizaines de joueurs, pesant le coût de chacun avec la disponibilité, l’opportunité, l’argent et d’autres facteurs.

Lorsque l’heure fixée arrive, l’équipe se retrouve avec… quelqu’un. Ou personne. Et puis ils espèrent que leurs décisions fonctionneront. Il y a de la science dans ce processus, mais c’est aussi de la chance, du timing et du hasard.