Un examen plus approfondi de Shiba Inu [SHIB] les graphiques le révèlent

Le marché de la crypto est en pleine effervescence et la pièce Shiba Inu [SHIB] ne fait pas exception. Après un élan de marché terne le mois dernier, ces meme-coin ont de nouveau réussi à voler la vedette des grands de l’industrie tels que Bitcoin [BTC] et Ethereum [ETH]. En réalité, sa domination sociale est la deuxième à la pièce du roi. Inutile de dire que différents récits haussiers sont désormais en jeu en ce qui concerne la pièce.

SHIB est ainsi devenu le top 10 des pièces tendance en Asie ce mois-ci. Les émotions liées au FOMO ont conduit l’actif à des gains époustouflants en un peu plus d’un an. Malgré ferroutage sur le battage médiatique attaché à Dogecoin [DOGE], SHIB a réussi à dépasser plusieurs actifs sur son chemin et même à surpasser le premier. Cependant, il est revenu sur ses pas pour revenir au prix du temps de presse de 0,000027 $. Bien qu’il s’agissait d’un retrait typique, une résurgence [dramatic or not] pourrait être en vue.

Il n’y a pas d’arrêt Shiba Inu [SHIB] baleines

Shiba Inu se négociait actuellement près de son pic récemment établi. L’éminente société de crypto-analyse Santiment a observé que l’accumulation par les baleines se poursuivent alors que le meme-coin se prépare pour une évasion très attendue. La baisse des prix plus tôt a vu une accumulation significative qui a catapulté le prix. Les tendances précédentes montrent qu’une tendance baissière Le prix de SHIB a été suivi d’une accumulation de baleines et d’une deuxième hausse. Par conséquent, les acteurs du marché s’attendent à un rallye majeur.

Le tweet de Santiment concernant la même lecture,

« Shiba Inu est de retour à 0,00002885 $ tandis que les projecteurs sont de retour sur Bitcoin et son rapprochement sur son nouveau record de tous les temps. Mais gardez un œil sur les transactions de baleines de SHIB dépassant 100 000 $. Lorsque ces transactions sont groupées, les hausses de prix suivent généralement. »

Voici ce que les investisseurs de SHIB doivent savoir

Après avoir marché en eaux troubles, la pièce Shiba Inu a finalement augmenté de plus de 10% au cours des dernières 24 heures. Sur le graphique en données de 4 heures, le prix de SHIB a oscillé dans les limites d’un triangle symétrique ce qui pourrait signifier une évasion de chaque côté.

Mais les techniques ont favorisé les taureaux. Les bougies vertes du cours de clôture laissaient présager un déplacement au-dessus de la 50 moyenne mobile [Pink]. Si cela se produit, tous les indices baissiers seront invalidés. Les 100 [Blue] et le 200 [Yellow] les moyennes mobiles ont oscillé bien en dessous des bougies de prix SHIB, soutenant fermement l’actif d’une tournure des événements dommageable.

Les indice de force relative [RSI] a réussi à maintenir son fort au-dessus de la ligne médiane des 50 représentant la domination des acheteurs sur le marché. Les MACD a également fait preuve d’épuisement dans la pression de vente. De plus, le Oscillateur génial [AO] viré au vert montrant une dynamique globale de marché haussier.

Dans l’ensemble, l’action des prix à court terme de SHIB semble être optimiste alors même que le marché ressentait une pression baissière persistante.